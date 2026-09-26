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Πιερρακάκης: 17.074 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές έλαβαν την επιστροφή 2 ενοικίων, ύψους 4,9 εκατ. ευρώ

Intime
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THESTIVAL TEAM

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«Χθες, 17.074 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές έλαβαν την επιστροφή δύο ενοικίων, συνολικού ύψους 4,9 εκατ. ευρώ» επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Facebook ο υπουργός Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Πίσω από κάθε σχολείο και κάθε δομή υγείας στην περιφέρεια υπάρχουν άνθρωποι που υπηρετούν εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, μακριά από τα σπίτια και τις οικογένειές τους. Είμαστε δίπλα τους έμπρακτα. Με πολιτικές που αναγνωρίζουν την προσφορά τους και στηρίζουν την καθημερινότητά τους», τονίζει.

Κυριάκος Πιερρακάκης

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