Ιταλία: Νέα έκρηξη του ηφαιστείου Αίτνα – Έκλεισε το αεροδρόμιο της Κατάνια

Ανεστάλησαν σήμερα Σάββατο οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνια στην Ιταλία εξαιτίας της ηφαιστειακής τέφρας από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα της Αίτνας και των καιρικών συνθηκών, έγινε γνωστό από την εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Σικελίας.

Όλες οι αφίξεις στο αεροδρόμιο, το πέμπτο κατά σειρά με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στην Ιταλία, ανεστάλησαν έως αύριο Κυριακή (27/09) στις 13.00 ώρα Ελλάδας.

🔵 #26settembre Ancora una volta voli sospesi, oggi almeno fino alle 16, all'aeroporto di Catania per l'attività in corso sull'#Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere Nord-Est cheproduce anche una nube eruttiva alta 4 km pic.twitter.com/hMnfVQ5pzo September 26, 2026

Η Αίτνα, το υψηλότερο και ενεργότερο ηφαίστειο της Ευρώπης, προκαλεί συχνά προβλήματα στις πτήσεις, όμως οι εκπομπές τέφρας ήταν ιδιαίτερα έντονες αυτό το καλοκαίρι, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες κατά την περίοδο κορύφωσης των θερινών διακοπών.