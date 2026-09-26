Άννα Βίσση: Απόψε η μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ, η σκηνή των 360 μοιρών και οι εκπλήξεις

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη sold-out συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Μετά τις δύο εντυπωσιακές εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο το 2025, η απόλυτη Ελληνίδα σταρ επιστρέφει το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο με ένα υπερθέαμα, μπροστά σε περισσότερους από 95.000 θεατές.

Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 17:00, το pre-show ξεκινά στις 20:00, ενώ η Άννα Βίσση αναμένεται στη σκηνή στις 21:00 για ένα σόου περίπου τριών ωρών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η εντυπωσιακή σκηνή 360° που έχει στηθεί στο κέντρο του σταδίου. Τον σχεδιασμό της ανέλαβε η βρετανική Stufish Entertainment Architects, που έχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως η Madonna, οι U2, η Beyoncé και οι Rolling Stones. Τη σκηνοθεσία και τη δημιουργική διεύθυνση της συναυλίας υπογράφει ο Κιμ Γκάβιν, με το βιογραφικό του να περιλαμβάνει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου και το «Concert for Diana» έως συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Adele, Έλτον Τζον και Coldplay.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τη D&A Productions σε συνεργασία με τη Galaxias Live Concerts, που είχε αναλάβει και τις εμφανίσεις της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο. Το styling της τραγουδίστριας έχει την υπογραφή της Rita Melssen, η οποία διαθέτει σημαντική εμπειρία από μεγάλες διεθνείς περιοδείες, μεταξύ άλλων και το «The Celebration Tour» της Madonna.

Το pre-show θα πλαισιώσει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας DJ και παραγωγός Argy (Αργύρης Θεοφίλης), με τον οποίο η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το καλοκαίρι το ντουέτο «Όλο πιο πάνω».

Ξεχωριστή έκπληξη της βραδιάς αναμένεται να είναι η συμμετοχή της Ελληνοαυστραλής κιθαρίστριας Orianthi, την οποία το 2009 είχε επιλέξει ο Μάικλ Τζάκσον για τις συναυλίες «This Is It». «Ω Θεέ μου, ναι! Θα είναι επικό. Θα βρεθώ μαζί με την εκπληκτική Άννα Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο στην Ελλάδα. Ανυπομονώ» έγραψε χαρακτηριστικά η μουσικός σε ανάρτησή της στο Instagram.

Στη σύνθεση της μπάντας βρίσκεται πλέον και ο νέος κιθαρίστας Σάκης Ντόβολης, ο οποίος πήρε τη θέση του Κάρλος Πέρεζ, μετά από 11 χρόνια συνεργασίας του τελευταίου με την Άννα Βίσση.

Ξεχωριστή στιγμή του σόου θα αποτελέσει και η αποκάλυψη του τραγουδιού που επέλεξε το κοινό. Μέσω ψηφοφορίας στην playlist «This Is Anna Vissi» στο Spotify, οι φαν ψήφισαν ανάμεσα στα «Μην ψάχνεις την αγάπη», «Μαύρα γυαλιά» και «Αυτή τη φορά», με το νικητήριο τραγούδι να αποκαλύπτεται ζωντανά στη σκηνή.

Οδηγίες πρόσβασης και μέτρα ασφαλείας

Λόγω της αυξημένης προσέλευσης, οι διοργανωτές συνιστούν την επιλογή των μέσων μαζικής μεταφοράς και την έγκαιρη άφιξη στο ΟΑΚΑ. Μία από τις πιο άμεσες επιλογές είναι ο Ηλεκτρικός, με τον σταθμό «Ειρήνη» να βρίσκεται δίπλα στις εγκαταστάσεις του σταδίου.

Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε παράταση της λειτουργίας της Γραμμής 1 έως τις 02:10. Τα τελευταία δρομολόγια είναι:

Από Πειραιά προς Κηφισιά: 01:15

Από Πειραιά προς Αττική: 01:30

Από Ειρήνη προς Κηφισιά: 01:56

Από Κηφισιά προς Πειραιά: 02:00

Από Ειρήνη προς Πειραιά: 02:09

Παράλληλα, θα λειτουργούν οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, διευκολύνοντας τις μετεπιβιβάσεις. Για τα άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν αμαξίδιο, υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης εντός του ΟΑΚΑ με την επίδειξη του ειδικού voucher της διοργάνωσης.

Στον χώρο δεν επιτρέπονται μεγάλες τσάντες και σακίδια μεγαλύτερα από Α4, επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και εξοπλισμός επαγγελματικής βιντεοσκόπησης, αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα, εύφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα. Απαγορεύονται επίσης drones, μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες και φορητά καθίσματα, γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα, πανό με κοντάρια ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ρίψη, laser, αλκοόλ και παράνομες ουσίες.