Κιμ Καρντάσιαν: To φιλί με τον Λιούις Χάμιλτον με φόντο τον Πύργο του Άιφελ

Κάτω από τον Πύργο του Άιφελ πόζαρε η Κιμ Καρντάσιαν να ανταλλάσσει ένα παθιασμένο φιλί με τον Λιούις Χάμιλτον.

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, η 45χρονη τηλεπερσόνα έκανε μια ανάρτηση στο Instagram από το ταξίδι της στην Ευρώπη, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχωρίζει ένα στιγμιότυπο με τον 41χρονο Βρετανό οδηγό της Formula 1 να δίνουν ένα φιλί σε σκάφος στον Σηκουάνα, με φόντο τον φωτισμένο Πύργο του Άιφελ.

Η Καρντάσιαν συνόδευσε την ανάρτηση με τις σημαίες των τεσσάρων χωρών και ένα emoji με αστέρια.

Δείτε την ανάρτησή της