Πώς να καθαρίσετε έναν λεκέ από σάλτσα στον τοίχο της κουζίνας

Μια στιγμή απροσεξίας αρκεί για να γεμίσει ο τοίχος της κουζίνας πιτσιλιές από σάλτσα ντομάτας. Το πρώτο ένστικτο είναι να πάρετε ένα σφουγγάρι και λίγο απορρυπαντικό. Συχνά, όμως, οι λεκέδες επιμένουν ή, ακόμη χειρότερα, το έντονο τρίψιμο αφήνει σημάδια στη βαφή.

Δείτε πώς μπορείτε να καθαρίσετε τον τοίχο αποτελεσματικά, χωρίς να καταστρέψετε το χρώμα του.

1. Μην συνεχίσετε να τρίβετε με το σφουγγάρι

Όσο τρίβετε με απλό καθαριστικό, το μόνο που πετυχαίνετε είναι να «απλώνετε» τη σάλτσα και να ζορίζετε το χρώμα του τοίχου. Το πρώτο βήμα είναι να απομακρύνετε όση ποσότητα μπορείτε με ένα καθαρό, ελαφρώς νωπό πανί χωρίς τρίψιμο.

2. Δοκιμάστε ήπιο διάλυμα σόδας

Σε ένα μπολ, ανακατέψτε 1 κουταλιά μαγειρική σόδα με λίγο νερό για να γίνει πάστα. Με ένα μαλακό πανάκι απλώστε το σημειακά πάνω στον λεκέ, αφήστε για 5 λεπτά και σκουπίστε απαλά. Η σόδα απορροφά λιπαρότητα και χρωστικές χωρίς να τραυματίζει τον τοίχο.

3. Αν ο τοίχος είναι πλαστικός βαμμένος: χρησιμοποιήστε σαπούνι πράσινο ή ουδέτερο

Βρέξτε ελαφρώς το σημείο με καθαρό νερό, περάστε με πανάκι και σαπουνάδα από πράσινο σαπούνι ή απαλό σαπούνι χεριών. Μετά ξεβγάλτε με καθαρό νωπό πανί. Αποφύγετε καυστικά καθαριστικά και λευκαντικά γιατί μπορεί να αλλοιώσουν το χρώμα.

4. Αν είναι πλακάκι ή γυάλινη επιφάνεια: καθαρίστε με ξίδι

Στους λείους τοίχους όπως πλακάκια ή γυάλινα backplates, το ξίδι κάνει θαύματα. Ανακατέψτε σε ένα μπουκάλι σπρέι λευκό ξίδι με νερό (1:1), ψεκάστε το σημείο και σκουπίστε με μικροϊνα. Απομακρύνει και το λίπος και τις μυρωδιές.

5. Αν ο τοίχος δεν έχει πλαστικό χρώμα και φοβάστε τα σημάδια

Οι τοίχοι με ματ, οικολογικές ή νεροχρωματιστές βαφές είναι πιο απορροφητικοί και πιο δύσκολοι στο καθάρισμα. Εκεί το τρίψιμο μπορεί να κάνει ζημιά και να αφήσει μόνιμο σημάδι ή ξεθώριασμα.

Τι να κάνετε:

Αποφύγετε εντελώς τα σφουγγάρια, ακόμα και τα απαλά.

Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά μαλακό πανί μικροϊνών ελαφρώς βρεγμένο μόνο με καθαρό νερό.

Αν ο λεκές δεν καθαρίζει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα διάλυμα με 1 μέρος ξίδι και 4 μέρη νερό, αλλά με πολύ ελαφριές κυκλικές κινήσεις.

Στεγνώστε αμέσως με δεύτερο στεγνό πανί για να μην απορροφηθεί το υγρό στη μπογιά.

Αν ο λεκές παραμένει, καλύτερη λύση είναι τοπικό πέρασμα με ρολό στο σημείο με λίγο χρώμα από το ίδιο που χρησιμοποιήσατε στον τοίχο.

Χρήσιμο tip: Αν έχετε χρώμα, το καλύτερο είναι να έχετε πάντα ένα μικρό βαζάκι με την απόχρωση του τοίχου για τοπικές διορθώσεις.

6. Σημαντικό tip: πάντα δοκιμή σε ένα μικρό σημείο

Πριν εφαρμόσετε οποιοδήποτε καθαριστικό, ακόμη και φυσικό, κάντε μια μικρή δοκιμή σε ένα διακριτικό σημείο του τοίχου για να βεβαιωθείτε ότι δεν επηρεάζει το χρώμα ή την υφή.

Ο τοίχος σας μπορεί να μείνει καθαρός ακόμα και αν λερωθεί με σάλτσα. Με τα σωστά υλικά και λίγη υπομονή ο λεκές θα φύγει χωρίς να αφήσει σημάδια και χωρίς να χρειαστεί βάψιμο.

Πηγή: spirossoulis.com