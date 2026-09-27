Γέμισε με μελωδίες και ρυθμούς το κέντρο της Θεσσαλονίκης – Οι “Δρόμοι της Μουσικής” έδωσαν το σύνθημα για τα 61α Δημήτρια

Σε μια μεγάλη ανοιχτή μουσική σκηνή μετατράπηκε σήμερα το κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς μπάντες, ορχήστρες, μουσικά σύνολα και buskers συμμετείχαν στη δράση «Δρόμοι της Μουσικής», δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη των 61ων Δημητρίων.

«Η Θεσσαλονίκη έγινε για μια ολόκληρη μέρα μια μεγάλη, ανοιχτή μουσική σκηνή», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, σημειώνοντας ότι η μουσική βγήκε στον δημόσιο χώρο και έφτασε στις γειτονιές και τους δρόμους της πόλης.

Όπως αναφέρει ο κ. Αγγελούδης, οι μουσικές δράσεις ξεκίνησαν από το μεσημέρι και συνεχίστηκαν έως αργά το βράδυ, με τους «Δρόμους της Μουσικής» να αποτελούν το pre-event των 61ων Δημητρίων.

Η Φιλαρμονική Ωραιοκάστρου στην Αριστοτέλους

Στη δράση συμμετείχε και η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Ωραιοκάστρου, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Αχιλλέα Ρούση. Τα παιδιά της Φιλαρμονικής έδωσαν μουσική παράσταση στον πεζόδρομο της Αριστοτέλους, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των περαστικών, που σταμάτησαν για να τους ακούσουν και τους χειροκρότησαν θερμά.

Σύμφωνα με τον δήμο Ωραιοκάστρου, η συμμετοχή της Φιλαρμονικής αποτέλεσε ιδιαίτερη στιγμή για τα παιδιά της ορχήστρας, τα οποία με τη μουσική τους μετέτρεψαν έναν πολυσύχναστο δρόμο σε μια αυθόρμητη υπαίθρια αίθουσα συναυλιών.

Οι «Δρόμοι της Μουσικής» διοργανώθηκαν από τη διεύθυνση Δημοτικών Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Thessaloniki Buskers Festival, με στόχο να φέρουν τη μουσική πιο κοντά στους πολίτες, στους δρόμους, τις πλατείες και τους πεζόδρομους του κέντρου της πόλης.

«Οι ‘Δρόμοι της Μουσικής’ έδωσαν το σύνθημα για την έναρξη των 61ων Δημητρίων, φέρνοντας τη μουσική εκεί όπου χτυπά η καρδιά της Θεσσαλονίκης: στον δημόσιο χώρο, ανάμεσα στους ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αγγελούδης.