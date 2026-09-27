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Νίκος Οικονομόπουλος για Γιώργο Μαζωνάκη: Η συνείδησή μου, μου επέβαλε να αναβάλω τη συναυλία μου

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Για την σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη αλλά και για την απόφαση να αναβάλλει την μεγάλη επετειακή του συναυλία για τα 20 χρόνια πορείας του, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη, μίλησε ο Νίκος Οικονομόπουλος σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Γιώργο Λιάγκα και θα μεταδοθεί τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026. Στο τρέιλερ που δημοσιοποίησε ο παρουσιαστής, είναι ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα συζήτησαν.

«Θέλω να μου πεις γιατί ανέβαλες, Νίκο, τότε τη συναυλία» ρωτάει ο Γιώργος Λιάγκας και ο Νίκος Οικονομόπουλος του απαντάει: «Η συνείδηση μου. Δεν μπορούσα να τραγουδήσω. Ο Γιώργος ήταν ένα όνομα πρώτης γραμμής, εκτός αυτού όμως τον γνώριζα πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει γυμναστική μαζί, πηγαίναμε μαζί στην εκκλησία, στον ίδιο γέροντα. Έχουμε πει πολλά πράγματα τα οποία είναι προσωπικά μας».

«Δέχομαι την κριτική, αλλά κάποιες φορές η κριτική ξεπερνάει και τα όρια της αλήθειας» ανέφερε ο Νίκος Οικονομόπουλος στο teaser που δημοσίευσε ο Γιώργος Λιάγκας.

Η αναβληθείσα συναυλία πραγματοποιήθηκε τελικά στον ίδιο χώρο δύο εβδομάδες αργότερα, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Γιώργος Λιάγκας Νίκος Οικονομόπουλος

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