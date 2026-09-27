Ο ΠΑΟΚ πάλεψε αλλά ηττήθηκε στον τελικό του Super Cup από τον Ολυμπιακό

Ο ΠΑΟΚ έκανε μια συγκλονιστική ανατροπή στον τελικό του Super Cup απέναντι στον Ολυμπιακό, επέστρεψε από το -21 του ημιχρόνου και μετέτρεψε ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο σε θρίλερ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο Δικέφαλος πάλεψε, έβγαλε τεράστια ψυχικά αποθέματα και έφτασε το ματς στο 98-96, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή.

Ο αγώνας

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με Καλάθη, Μήτρου-Λονγκ, Όσμαν, Περσίδη και Αλεξάντερ, με τον Μήτρου-Λονγκ να ξεκινάει για να μην επιτρέψει πικ εν ρολ παιχνίδι στον Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος έδωσε δύο ασίστ για κάρφωμα του Χολ, με το «καλημέρα». Η αντίδραση ήρθε με Όσμαν, Αλεξάντερ, Μήτρου-Λονγκ (7-7) και κάπου εκεί, ο Ολυμπιακός πάτησε το γκάζι, με 8 σερί πόντους του Βεζένκοφ, ενώ ο ΠΑΟΚ ήταν άστοχος σε ανοικτά σουτ. Η είσοδος Χάτζινς κυρίως και Φόστερ, έφερε λύσεις στο τρίποντο (18-14), αλλά ο Ολυμπιακός με Μοντέρο και Ντόρσεϊ, πήγε στο 25-17 στο τέλος του 1ου δεκάλεπτου.

Το δεύτερο ξεκίνησε με ένα τρίποντο του Καλάθη (25-20) και από εκείνο το σημείο και μετά, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε πλήρως, οδηγώντας τον ΠΑΟΚ σε κακές επιλογές και τρέχοντας με την πρώτη ευκαιρία. Με Μοντέρο, Βεζένκοφ πήγε στο 36-24 και παρά τα δύο άμεσα τάιμ-άουτ του Τρινκιέρι, ξέφευγε κι άλλο, με τον Δομινικάνο να πρωταγωνιστεί (43-26) και τον Χολ να μην έχει αντίπαλο κοντά στο καλάθι (50-29). Ο Όσμαν εκνευρίστηκε με ένα κακό σφύριγμα του Καρπάνου, με τον ΠΑΟΚ να κάνει ένα 7-0 στο τέλος του ημιχρόνου, για το 50-36.

Ο ΠΑΟΚ δεν είχε διάθεση να παρατήσει το παιχνίδι και μετά από ένα κακό πρώτο ημίχρονο, επιτέλους «διάβαζε» καλύτερα την άμυνα του Ολυμπιακού. Με τρίποντα από Όσμαν, Φόστερ και Περσίδη, αλλά και τον Αλεξάντερ να βγάζει ενέργεια στο καλάθι και να τελειώνει φάσεις, μείωσε σε 64-54, ενώ φυσικά σε εκείνο το σημείο, η Τσαρούχα είχε κάποιες περίεργες αποφάσεις… Ο ΠΑΟΚ δεν τα παρατούσε, είχε βρει ρυθμό έξω από τα 6.75, ο Μήτρου-Λονγκ έβαλε δύο σερί, για το 68-60, αλλά ο Βεζένκοφ, με δικό του, όπως και ο Καλάθης, με το τρίτο δεκάλεπτο, να κλείνει στο 74-65.

Ο Τρινκιέρι ξεκίνησε με 4 γκαρντ και τον Αλεξάντερ, αλλά μετά από 1:30 λεπτό επέστρεψε ο Όσμαν (78-68). Ο ΠΑΟΚ έβρισκε τις λύσεις από μακριά κυρίως, με Φόστερ, Καλάθη (83-75), αλλά ο Φουρνιέ με 5 σερί πόντους, έκανε το 88-75. Η απόσταση έμενε στα ίδια επίπεδα (90-79), αλλά με Χάτζινς και τρίποντο του Όσμαν, έπεσε ξανά σε μονοψήφια (92-84). Μετά το τάιμ άουτ, ο Τρινκιέρι στόχευσε το ένας-ένας του Φόστερ με τον Βεζένκοφ και δικαιώθηκε με το τρίποντο του Αμερικανού, η άμυνα βγήκε, ενώ ο Όσμαν κέρδισε το φάουλ στην προσπάθεια του (92-89). Ο ΠΑΟΚ έφτασε πλέον στον πόντο με τον Φόστερ (94-93), ο Μοντέρο απάντησε (96-93) και ο Καλάθης είχε δύο απανωτές ευκαιρίες να ισοφαρίσει με τρίποντο. Αστόχησε και στις δύο, με τον Μοντέρο να κάνει το 98-93 με βολές, ο Φόστερ είχε κι άλλο τρίποντο για το 98-96, ο ΠΑΟΚ έβγαλε την άμυνα κι όμως, ο ανεκδιήγητος Καρπάνος είδε φάουλ στον Χάτζινς. Ο Μοντέρο έβαλε τις δύο βολές για το 100-96, ο ΠΑΟΚ αστόχησε στην επίθεση και ο Χολ με μία βολή, έκανε το 101-96.

Δεκάλεπτα: 25-17, 50-36, 74-65, 101-96