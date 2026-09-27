Σπάρταθλον 2026: Σκύλος ακολούθησε αθλητή για 100 χιλιόμετρα – Δείτε βίντεο

Από μία συγκινητική ιστορία σημαδεύτηκε το Σπάρταθλον 2026, καθώς ένας αδέσποτος σκύλος ακολούθησε τον Έλληνα αθλητή Γιώργο Λογοθέτη για 100 χιλιόμετρα και τερμάτισε μαζί του στη Σπάρτη.

Το ζώο ξεκίνησε να ακολουθεί τον δρομέα από την περιοχή της Νεστάνης, έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο ιατρείο του τερματισμού, ονομάστηκε συμβολικά «Σπάρτη» και οργανώθηκε η ασφαλής επιστροφή του στο σημείο εκκίνησής του.

Η φετινή διοργάνωση είχε επίσης μεγάλες αθλητικές ανατροπές και ιστορικά ρεκόρ:

Κατηγορία Ανδρών & Νέο Ρεκόρ Διαδρομής

Τάμας Μπόντις: Ο Ούγγρος δρομέας αναδείχθηκε μεγάλος νικητής του αγώνα, τερματίζοντας σε 19 ώρες, 40 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα. Με αυτή την επίδοση κατέρριψε το ιστορικό ρεκόρ διαδρομής (244,7 χλμ.).

Φώτης Ζησιμόπουλος: Ο κορυφαίος Έλληνας ultra runner, μετά από ένα σερί τεσσάρων διαδοχικών νικών τις προηγούμενες χρονιές, κατέλαβε τη 2η θέση.

Τόμι Ρονκάινεν: Ο Φινλανδός αθλητής συμπλήρωσε το βάθρο παίρνοντας την 3η θέση με χρόνο 21:25:36.

Κατηγορία Γυναικών & Ιστορική Πρωτιά

Δέσποινα Σημανταράκου: Έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη Ελληνίδα που κατακτά την 1η θέση στο Σπάρταθλον. Η 34χρονη δρομέας τερμάτισε σε 24 ώρες και 45 λεπτά (13η στη γενική κατάταξη), συντρίβοντας το ατομικό της ρεκόρ και σημειώνοντας την 5η καλύτερη γυναικεία επίδοση στην ιστορία του θεσμού.

Ράντκα Τσουρανόβα & Λεμονιά Παναγιώτου: Η Τσέχα αθλήτρια πήρε τη 2η θέση (26:05:56) και η Ελληνίδα Παναγιώτου την 3η θέση (26:58:04).