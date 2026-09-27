Καύσιμα: Έρχονται νέες ανατιμήσεις στις τιμές της βενζίνης από Τρίτη – 230 εκατ. λιγότερα στα έσοδα από τον ΕΦΚ

Νέα άνοδος στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ αναμένεται από την Τρίτη, την ώρα που τα ακριβά καύσιμα φαίνεται πως έχουν ήδη περιορίσει τις μετακινήσεις των πολιτών, «χτυπώντας» παράλληλα και τα κρατικά έσοδα.

Τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποτυπώνουν με χαρακτηριστικό τρόπο την επίπτωση των υψηλών τιμών στην κατανάλωση. Κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026, τα έσοδα από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα ανήλθαν σε 2,62 δισ. ευρώ, έναντι 2,82 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Πρόκειται για απώλεια περίπου 200 εκατ. ευρώ, ή 7% μέσα σε έναν χρόνο. Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο ΕΦΚ στα καύσιμα επιβάλλεται ανά ποσότητα καυσίμου που καταναλώνεται. Με άλλα λόγια, η μείωση των εισπράξεων συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τη μικρότερη κατανάλωση.

Το αυξημένο κόστος στην αντλία φαίνεται πως οδηγεί αρκετά νοικοκυριά σε περιορισμό των μετακινήσεων και σε προσπάθεια εξοικονόμησης, καθώς η βενζίνη και το ντίζελ εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική μηνιαία δαπάνη.

Νέα αύξηση στην αντλία από την Τρίτη – Πού βρίσκονται οι τιμές

Η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο δύσκολη για τους οδηγούς τις επόμενες ημέρες. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι από την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου θα υπάρξουν νέες αυξήσεις στις διυλιστηριακές τιμές τόσο της αμόλυβδης, όσο και του πετρελαίου κίνησης.

Η αμόλυβδη έχει ήδη φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Στις 26 Σεπτεμβρίου η διυλιστηριακή τιμή διαμορφώθηκε στα 1,63 ευρώ το λίτρο, από 1,26 ευρώ στις 27 Φεβρουαρίου, καταγράφοντας αύξηση 37 λεπτών μέσα σε λίγους μήνες.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο ντίζελ. Η διυλιστηριακή τιμή του πετρελαίου κίνησης διαμορφώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου στα 1,56 ευρώ το λίτρο, από 1,09 ευρώ στις 27 Φεβρουαρίου, παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε προς το τέλος της εβδομάδας.

Στην αγορά λιανικής, η αμόλυβδη κινείται κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ στις Κυκλάδες οι τιμές έχουν αγγίξει ακόμη και τα 2,40 ευρώ. Σε ορισμένα πρατήρια της Αττικής, μάλιστα, έχουν καταγραφεί τιμές που ξεπερνούν τα 2,40 ευρώ.

Η νέα άνοδος έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς εξελίξεις εξακολουθούν να προκαλούν έντονη μεταβλητότητα στην αγορά πετρελαίου. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για τις αυξήσεις από την Τρίτη, ο Σεπτέμβριος αναμένεται να κλείσει με τις τιμές χονδρικής στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων μηνών.

Το αποτέλεσμα είναι ένα διπλό «χτύπημα»: από τη μία πλευρά οι οδηγοί καλούνται να πληρώσουν ακριβότερα για κάθε λίτρο καυσίμου και από την άλλη η μειωμένη κατανάλωση περιορίζει τα φορολογικά έσοδα του Δημοσίου. Τα στοιχεία για τον ΕΦΚ αποτυπώνουν έτσι με αριθμούς την πίεση που προκαλεί το αυξημένο κόστος μετακίνησης στην καθημερινότητα των νοικοκυριών.