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Το Thessaloniki Wine Selfie έρχεται από σήμερα στο λιμάνι με 250 ετικέτες κρασιών

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THESTIVAL TEAM

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Το Thessaloniki Wine Selfie 2026 επιστρέφει από σήμερα στην Αποθήκη Γ΄ στο Λιμάνι, με συνολικά 250 ετικέτες κρασιών, γευσιγνωσίες και τιμώμενη ποικιλία το Μοσχοφίλερο.

Φέτος θα  φιλοξενηθούν 250  κρασιά, επιλεγμένα από τους ίδιους τους παραγωγούς ως τα πιο αντιπροσωπευτικά τους, με βάση τον τρόπο οινοποίησης τους, τις ποικιλίες, την περιοχή τους, αλλά και τη φιλοσοφία τους.

Οι φιάλες τοποθετούνται θεματικά και ελέγχονται από την εξειδικευμένη ομάδα του Wine Style, διατηρώντας τες στις ενδεδειγμένες για σερβίρισμα συνθήκες θερμοκρασίας.

Το κάθε κρασί συνοδεύεται από  ένα αυτό-στηριζόμενο table stand με όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζει ο επισκέπτης, καθώς η δοκιμή των κρασιών πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία των παραγωγών τους.

Έτσι λοιπόν, πολύ απλά ο επισκέπτης προμηθεύεται το ποτήρι του στην είσοδο, αυτοσερβίρεται και δοκιμάζει όποια και όσα κρασιά επιθυμεί.

Φέτος τιμώμενη ποικιλία στο THESSALONIKI WINE SELFIE θα είναι το Μοσχοφίλερο και όλες οι εκφράσεις του θα προβάλλονται με ξεχωριστό τρόπο

Κυριακή 27 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, στην Αποθήκη Γ’, στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Ώρες διεξαγωγής: 18:00– 22:00

Προπώληση στο more.com 10€, φοιτητικό 7€, διήμερο 18€
Εισιτήριο στην είσοδο 12€, φοιτητικό 10€ 

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