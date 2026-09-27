Σερβία – Ολλανδία: Σε αναζήτηση της πρώτης νίκης

Αμφότερες έδειξαν καλό και ανταγωνιστικό πρόσωπο στην πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου της League A του Nations League, αλλά καμία από τις δύο δεν κατάφερε να πανηγυρίσει νίκη, με αποτέλεσμα να μπουν με το… αριστερό στην διοργάνωση.

Στο Βελιγράδι, η Σερβία προηγήθηκε πολύ νωρίς στο σκορ με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, έχασε ευκαιρίες για να σημειώσει και άλλα γκολ, αλλά είδε πως η ψυχωμένη Ελλάδα της γύρισε το ματς και πήρε το «διπλό» (2-1) με γκολ του Τάσου Δουβίκα στις καθυστερήσεις.

Στο Άμστερνταμ, η Ολλανδία βρέθηκε πίσω στο σκορ σε μια φάση όπου οι παίκτες της Γερμανίας δεν έβγαλαν την μπάλα έξω παρότι είχε τραυματιστεί ο Μπράιαν Μπρόμπεϊ, δεν το έβαλε κάτω και, στις καθυστερήσεις, ισοφάρισε με εξαιρετικό γκολ του Κόντι Χάκπο, αποφεύγοντας τουλάχιστον την ήττα (1-1).

Οι δύο ομάδες αναζητούν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στον όμιλο, με τους Σέρβους να θέλουν πρωτίστως να αποφύγουν τον υποβιβασμό στην League B και τους Οράνιε να κυνηγούν μια από τις δύο πρώτες θέσεις, ώστε να προκριθούν στα προημιτελικά.

Στους αγώνες σήμερα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς. Και, με βάση και την εικόνα αμφότερων στην πρεμιέρα, η Ολλανδία του Τσάβι είναι φαβορί κόντρα στην Σερβία του Βέλικο Παούνοβιτς με το «διπλό» να προσφέρεται σε απόδοση 1.43.