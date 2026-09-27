Συναυλία για τον εορτασμό των 60 χρόνων λειτουργίας του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων λειτουργίας του, σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν τη δεύτερη συναυλία-συμπαραγωγή για το 2026 «Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ», την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 20:30, στην Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» (Κτίριο Μ2).

Ο Αμερικανός ιστορικός πολιτισμού και μουσικοκριτικός Jeremy Eichler θα προλογίσει τη συναυλία, μιλώντας για το βιβλίο του “Η Ηχώ του Χρόνου: Ο 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος, το Ολοκαύτωμα και η μουσική της μνήμης”, ενώ καταξιωμένοι καλλιτέχνες θα ερμηνεύσουν τα έργα – μνημεία ενάντια στην καταστροφή και τη λήθη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου “Metamorphosen” του Richard Strauss και “Ωδή στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη” του Arnold Schoenberg. Οι κορυφαίοι μουσικοί Αντώνης Σουσάμογλου, Ανδρέας Παπανικολάου, David Bogorad, Θανάσης Σουργκούνης, Βασίλης Σαϊτης, Λίλα Μανώλα και Γιάννης Χατζής στα έγχορδα όργανα, η βραβευμένη Μαρτίνα Γιανκαουσκάιτε στο πιάνο και η μεσόφωνος Αγγελική Καθαρίου, διακρινόμενη στο είδος του εξπρεσιονιστικού τραγουδιού – απαγγελίας sprechstimme, συμπράττουν συναυλιακά, μυώντας το κοινό σε σπάνια μουσική εργογραφία των μέσων του 20ού αιώνα. Ταυτόχρονα η διακεκριμένη μουσικολόγος Μαριάνα Μποζαπαλίδου θα συνομιλήσει με τον συγγραφέα και θα διερευνήσει τα εκφραστικά μέσα με τα οποία η μουσική μπορεί να εκφράσει αντιπολεμικό και ανθρωπιστικό περιεχόμενο.

Μία μοναδική μουσική εμπειρία που θα συνοδευτεί από μία εκ των έσω μουσικολογική θεώρηση του τρόπου με τον οποίο οι μουσικές συνθέσεις συνδέονται με ιστορικά γεγονότα και αναδεικνύουν τη δύναμη της μουσικής ως φορέα μνήμης και πολιτισμού.

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Συντελεστές:

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης και Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, διοργάνωση

Jeremy Eichler, συγγραφέας

Μαριάνα Μποζαπαλίδου, μουσικολόγος

Αντώνης Σουσάμογλου, βιολί

Ανδρέας Παπανικολάου, βιολί

David Bogorad, βιόλα

Θανάσης Σουργκούνης, βιόλα – μουσική διεύθυνση

Βασίλης Σαϊτης, βιολοντσέλο

Λίλα Μανώλα, βιολοντσέλο

Γιάννης Χατζής, κοντραμπάσο

Μαρτίνα Γιανκαουσκάιτε, πιάνο

Αγγελική Καθαρίου, μουσική απαγγελία

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» Μ2

25ης Μαρτίου και Παραλία, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: 2310 295170 και 2310 295177

Τιμές εισιτηρίων: 15€, 10€ (μειωμένο)

Προπώληση εισιτηρίων στο https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3709 και στα εκδοτήρια του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών από πόρους του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον.