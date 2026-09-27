ΥΠΕΞ για την έκρηξη στην Πλάκα: Συλλυπητήρια στις οικογένειες των έξι θυμάτων

Το υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την τραγική απώλεια έξι ανθρώπων, μετά την έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται τέσσερις Αμερικανοί πολίτες, ένας Βρετανός και ένας Έλληνας πολίτης.

Αναλυτικά το μήνυμα του ΥΠΕΞ:

«Βαθύτατα συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια έξι ανθρώπων στο δυστύχημα του κτιρίου στην Αθήνα· τέσσερις Αμερικανοί πολίτες, ένας Βρετανός και ένας Έλληνας πολίτης. Οι πιο ειλικρινείς συλλυπητήριες εκφράσεις μας απευθύνονται στις οικογένειές τους και τους αγαπημένους τους σε αυτή την οδυνηρή στιγμή».