ΥΠΕΞ για την έκρηξη στην Πλάκα: Συλλυπητήρια στις οικογένειες των έξι θυμάτων
Το υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την τραγική απώλεια έξι ανθρώπων, μετά την έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα.
Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται τέσσερις Αμερικανοί πολίτες, ένας Βρετανός και ένας Έλληνας πολίτης.
Αναλυτικά το μήνυμα του ΥΠΕΞ:
«Βαθύτατα συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια έξι ανθρώπων στο δυστύχημα του κτιρίου στην Αθήνα· τέσσερις Αμερικανοί πολίτες, ένας Βρετανός και ένας Έλληνας πολίτης. Οι πιο ειλικρινείς συλλυπητήριες εκφράσεις μας απευθύνονται στις οικογένειές τους και τους αγαπημένους τους σε αυτή την οδυνηρή στιγμή».
Deeply saddened by the tragic loss of six people in the building accident in Athens; four American citizens, one British and one Greek citizen.Our most sincere condolences go out to their families and loved ones during this painful time.@USEmbassyAthens @ukingreece— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 27, 2026
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