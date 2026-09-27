MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ για την έκρηξη στην Πλάκα: Συλλυπητήρια στις οικογένειες των έξι θυμάτων

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Το υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την τραγική απώλεια έξι ανθρώπων, μετά την έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται τέσσερις Αμερικανοί πολίτες, ένας Βρετανός και ένας Έλληνας πολίτης.

Αναλυτικά το μήνυμα του ΥΠΕΞ:

«Βαθύτατα συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια έξι ανθρώπων στο δυστύχημα του κτιρίου στην Αθήνα· τέσσερις Αμερικανοί πολίτες, ένας Βρετανός και ένας Έλληνας πολίτης. Οι πιο ειλικρινείς συλλυπητήριες εκφράσεις μας απευθύνονται στις οικογένειές τους και τους αγαπημένους τους σε αυτή την οδυνηρή στιγμή».

Πλάκα Υπουργείο Εξωτερικών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Πεζεσκιάν προς ΗΠΑ: Αποδεχθείτε τους όρους μας για να διαπραγματευτούμε

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Κιμ Καρντάσιαν: To φιλί με τον Λιούις Χάμιλτον με φόντο τον Πύργο του Άιφελ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 14 ώρες πριν

Άννα Βίσση: Αποθέωση στο ΟΑΚΑ από δεκάδες χιλιάδες θεατές – Ανέβηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας το “Αιγαίο” – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Πιερρακάκης: 17.074 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές έλαβαν την επιστροφή 2 ενοικίων, ύψους 4,9 εκατ. ευρώ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Πυρκαγιά σε ισόγεια μονοκατοικία στην Κέρκυρα: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα ο ιδιοκτήτης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Άγριος ξυλοδαρμός Βρετανού τουρίστα που κλώτσησε γάτα στη Μύκονο – Δείτε βίντεο