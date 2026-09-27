Θεσσαλονίκη: Μουσική βραδιά στη Νέα Παραλία με έντεχνο και ροκ ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο με ελεύθερη είσοδο

Μουσική εκδήλωση με τίτλο «Έντεχνο, Ροκ Ελληνικό και Ξένο» διοργανώνει η Δημοτική Κοινότητα του 5ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, στις 19:30, στο υπαίθριο αμφιθέατρο του Κήπου των Εποχών, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική, οι «Νυχτερινοί Επισκέπτες» θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια από την ελληνική και ξένη έντεχνη και ροκ σκηνή.

Συμμετέχουν:

Γιάννης Γεωργιάδης – τραγούδι και κιθάρα

Δημήτρης Βίττης – κρουστά

Στέφανος Στεφανόπουλος – τραγούδι και κιθάρα

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα: 19:30

Υπαίθριο Αμφιθέατρο Κήπου των Εποχών – Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης

Είσοδος ελεύθερη.