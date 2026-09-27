Θεσσαλονίκη: Η Καλαμαριά υποδέχεται σήμερα τις γεύσεις και τις μουσικές του Πόντου!

Σήμερα Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, η Καλαμαριά γίνεται το επίκεντρο της ποντιακής γαστρονομίας και μουσικής, φιλοξενώντας τη δεύτερη ημέρα των εκδηλώσεων της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, που φέτος είναι αφιερωμένες στη μνήμη του Γιώργου Παρχαρίδη.

Η Καλαμαριά που χτίστηκε από τους πρόσφυγες και διατηρεί ζωντανή την ιστορία και την παράδοσή τους, υποδέχεται ποντιακά σωματεία από όλη την Ελλάδα, σε μια ξεχωριστή συνάντηση με γεύσεις, αρώματα και μουσικές από τον Πόντο.

Την Κυριακή η Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού θα γεμίσει γεύσεις σε μία μοναδική εκδήλωση που αποτελεί ευκαιρία να γνωρίσουμε την πλούσια ποντιακή κουζίνα, να μοιραστούμε μνήμες και να γιορτάσουμε την παράδοση που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της Καλαμαριάς.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί στην Καλαμαριά, σε ένα όμορφο ποντιακό αντάμωμα!