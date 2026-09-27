Κακοκαιρία: Πλημμύρες, ζημιές και διακοπές ρεύματος – Στο επίκεντρο Σκιάθος, Πάργα και Εύβοια

Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας επηρεάζει από τις χθεσινές βραδινές ώρες αρκετές περιοχές της χώρας, με έντονα καιρικά φαινόμενα να προκαλούν προβλήματα και υλικές ζημιές.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σε συνδυασμό με θυελλώδεις ανέμους κατά τόπους, δημιούργησαν δύσκολες συνθήκες, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση νέων περιστατικών.

Στη Σκιάθο, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα, με κεντρικούς δρόμους να μετατρέπονται μέσα σε λίγη ώρα σε χειμάρρους. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν αντικείμενα και εξοπλισμό καταστημάτων, ενώ καταγράφηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και εισροές υδάτων σε κτίρια.

Την ίδια ώρα, σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή της Πάργας, όπου ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές σε υποδομές ηλεκτροδότησης και κατοικίες. Καλώδια και κολώνες υπέστησαν ζημιές, με αποτέλεσμα αρκετές κοινότητες να μείνουν χωρίς ρεύμα.

Τα φαινόμενα δεν περιορίστηκαν στις συγκεκριμένες περιοχές, καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες επηρέασαν τμήματα της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, της Εύβοιας και των Σποράδων.

Πλημμύρισε η Σκιάθος

Η σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε χάος τη νύχτα στη Σκιάθο. Το παραλιακό μέτωπο πλημμύρισε με τους δρόμους να έχουν γεμίσει νερά, ενώ έχουν παρασυρθεί ακόμη και τραπέζια από καταστήματα. Η κακοκαιρία προκάλεσε και διακοπή ρεύματος σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία για την ένταση της βροχής. Σύμφωνα με τοπικές και μετεωρολογικές καταγραφές, στη Σκιάθο καταγράφηκαν πάνω από 130 χιλιοστά βροχής μέσα σε περίπου μία ώρα, ενώ ο σταθμός της περιοχής κατέγραψε στιγμιαίο ρυθμό βροχόπτωσης που έφτασε τα 281 χιλιοστά την ώρα. Η ΕΜΥ είχε προειδοποιήσει για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους έως 7-8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Κόπηκε στα δύο δρόμος στην Εύβοια

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία και σε αρκετές περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας το βράδυ.

Πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο έχουν καταγραφεί, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στην περιοχή της Τριάδας του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.

Ο τεράστιος όγκος νερού προκάλεσε προβλήματα σε κεντρικούς δρόμους, ενώ πλημμύρισαν αυλές και νερά εισχώρησαν σε ορισμένα σπίτια. Σημαντικές ζημιές καταγράφονται και σε καλλιέργειες της περιοχής.

Προβλήματα και στην Πάργα

Σημαντικά προβλήματα είχαν ήδη καταγραφεί από το προηγούμενο βράδυ στην περιοχή του Φαναρίου Πάργας. Εκεί, ισχυρός ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ξηλώνοντας καλώδια και ρίχνοντας κολώνα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον οκτώ χωριά να μείνουν χωρίς ρεύμα. Στον Μεσοπόταμο, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε στέγες κατοικιών, καθώς παρασύρθηκαν κεραμίδια.

Τα φαινόμενα είχαν ξεκινήσει στην Πάργα από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και συνεχίστηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, με την Πολιτική Προστασία στην Ήπειρο να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή ενός κύματος κακοκαιρίας με διαφορετικές επιπτώσεις ανά περιοχή: από τις πλημμύρες και τα προβλήματα στους δρόμους της Σκιάθου έως τις ζημιές από τους ισχυρούς ανέμους και τις διακοπές ηλεκτροδότησης στην Πάργα.

Τα φαινόμενα παραμένουν σε εξέλιξη και οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την αποτίμηση των συνολικών ζημιών.

Πηγή: iefimerida.gr