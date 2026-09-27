Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται και σήμερα η μεγάλη γιορτή με εκθέσεις, εργαστήρια, παραστάσεις και συναυλίες με θέμα το “Κρουστόφωνο”

Το Κρουστόφωνο γιορτάζει τα 30 χρόνια του και σας προσκαλεί σε μια μεγάλη τριήμερη γιορτή με εκθέσεις, εργαστήρια, παραστάσεις και συναυλίες για ενήλικες και παιδιά που θα πραγματοποιηθεί έως την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στην Αποθήκη Δ΄ στο Λιμάνι, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού – Διεύθυνση Δημοτικών Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης.

Κυριακή 27/9/26 (3η μέρα)

11.00-13.30: (Αίθουσαπροβολών) Παιδικές παραστάσεις με μύθους και μουσικές από το Κρουστόφωνο και προσκεκλημένα πρόσωπα ή σχήματα:

«Ο Καραγκιόζης τραγουδιστής» – Θέατρο Σκιών Οδυσσέα Κανλή (με βοηθό σκηνής τον Δ. Παναγιωτάκο),

«Παραμυθάκι… ρεβυθάκι» –Αν. Θάνου & Αλ. Μακρής,

«Καλοκαίρι αντίο, πανηγύρι γεια σου» – Μουσικό Παιχνιδοθέαμα & Κοινοτικό Κρουστόφωνο.

13.30-14.15: Ανοιχτός κύκλος Κρουστών για όλους * (Λευτέρης Αγγουριδάκης)

14.15–15.00: Παραδοσιακό Πανηγύρι λήξης.

Εισιτήρια

Ημέρας: 5€

Τριημέρου: 10€

Σεμινάριο-master class: 15€