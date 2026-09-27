Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύει τις gluten-free επιλογές της – Παρουσιάζεται σήμερα η 4η έκδοση του Χάρτη Κοιλιοκάκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μέσω του Τμήματος Τουρισμού, σε συνεργασία με το Σωματείο «Δράση για την Κοιλιοκάκη», παρουσιάζει την 4η έκδοση του επικαιροποιημένου Gluten-Free Χάρτη της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας που ενισχύει την προσβασιμότητα στη γαστρονομία και τις ασφαλείς επιλογές για άτομα με κοιλιοκάκη και δυσανεξία στη γλουτένη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11:15, στην Αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Στη διάρκεια της παρουσίασης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τα νέα πιστοποιημένα και ασφαλή gluten-free σημεία της πόλης, τις διαθέσιμες επιλογές εστίασης, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες γύρω από την ασφαλή διατροφή εκτός σπιτιού.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της Θεσσαλονίκης να αναδεικνύει μια γαστρονομική ταυτότητα ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους. Ως μέλος του Δικτύου Δημιουργικών Πόλεων Γαστρονομίας της UNESCO, η πόλη ενισχύει δράσεις που διευρύνουν τις επιλογές για κατοίκους και επισκέπτες και προωθούν μια σύγχρονη, ασφαλή και χωρίς αποκλεισμούς εμπειρία εστίασης.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

11:15: Προσέλευση και χαιρετισμοί

11:30: Παρουσίαση του επικαιροποιημένου Χάρτη Gluten-Free σημείων της Θεσσαλονίκης και ενημέρωση για την κοιλιοκάκη

Μετά την παρουσίαση: Γευστικός μπουφές με ποικιλία εδεσμάτων χωρίς γλουτένη, προσφορά των υποστηρικτών της δράσης

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό.