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Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

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THESTIVAL TEAM

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Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα:

-Από τις 8:00 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ. στον Δήμο Ωραιοκάστρου και ειδικότερα οι καταναλωτές, στην ΒΙΠΕ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, σε όλο το μήκος της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ καθώς και στην προέκτασή της μέχρι το ύψος της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ καθώς και σε τμήμα της ΚΑΛΒΟΥ από την συμβολή της με την ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ εώς και την συμβολή της με την ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ.

-Από τις 8:00 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ. στον Δήμο Δέλτα και ειδικότερα στο τμήμα της ΒΙΠΕΘ Σίνδου, το νότιο τμήμα του Ο.Τ. 20 και παρακείμενες εγκαταστάσεις.

-Από τις 8:00 π.μ. έως τις 2:45 μ.μ. στους Δήμους Χαλκηδόνος, Ωραιοκάστου και Δέλτα και ειδικότερα οι καταναλωτές που βρίσκονται στην ευρύτερη ΒΙΠΕ της ΑΓΧΙΑΛΟΥ, ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ και ΣΙΝΔΟΥ, ΝΟΤΙΑ της ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΒΕΡΟΙΑΣ, από το ύψος του 15ου ΧΛΜ της ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΟ εώς και την ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ στην Σίνδο.

Διακοπές ρεύματος Θεσσαλονίκη

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