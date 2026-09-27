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Θεσσαλονίκη: Στα πράσινα “ντύνεται” σήμερα ο Λευκός Πύργος για την Παγκόσμια Ημέρα Φαρμακοποιού

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THESTIVAL TEAM

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Στα πράσινα θα «ντυθεί» συμβολικά ο Λευκός Πύργος σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Φαρμακοποιού.

Από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στην παραλία της Θεσσαλονίκης, στο χώρο από το άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου μέχρι και το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, θα στηθούν μικρές τέντες που θα δημιουργήσουν ένα εικονικό φαρμακείο, στο οποίο φαρμακοποιοί μέλη του ΦΣΘ θα ενημερώνουν τους πολίτες για υπηρεσίες φαρμακευτικής φροντίδας, όπως εμβολιασμός ενηλίκων, μέτρηση αρτηριακής πίεσης, χρήση αναπνευστικών συσκευών, έλεγχος συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή, ασφαλής διάθεση των συμπληρωμάτων διατροφής, παχυσαρκία και ορθή απόρριψη ληγμένων φαρμάκων, καθώς και για τον κομβικό ρόλο του φαρμακοποιού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Ταυτόχρονα θα υπάρχουν ενημερωτικά σταντ εταιρειών με προϊόντα που διανέμονται μέσω των φαρμακείων, ενώ θα δίνεται στους πολίτες και ειδικό έντυπο με ενδιαφέρουσα και επίκαιρη θεματολογία υγείας. Η εκδήλωση υποστηρίζεται από δυναμική καμπάνια σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και τα social media.

Το κεντρικό μήνυμα του φετινού εορτασμού είναι «Ενδυναμώνοντας τους φαρμακοποιούς για ένα πιο υγιές μέλλον» και αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή που οι ανάγκες των πολιτών για ουσιαστική φροντίδα υγείας, πρόληψη και αξιόπιστη ενημέρωση αυξάνονται.

Θεσσαλονίκη Λευκός Πύργος Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

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