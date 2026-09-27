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Θεσσαλονίκη: Νυχτερινές εργασίες συντήρησης σήμερα και αύριο στην Περιφερειακή Οδό

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Νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου και αύριο Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 10.00μ.μ. έως τις 6.00π.μ. της επόμενης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις εξής εργασίες:

– Αφαίρεση παλαιάς διαγράμμισης στη χ.θ. 5+300 έως τη χ.θ. 5+400 προς Ανατολικά.

–  Αφαίρεση παλαιάς διαγράμμισης στη χ.θ. 7+600 προς Δυτικά (αμέσως μετά την έξοδο από την υπογειοποίηση Ευκαρπίας).

–  Αφαίρεση παλαιάς διαγράμμισης στη χ.θ. 1+700 έως τη χ.θ.  1+450 περίπου προς Δυτικά.

–  Αφαίρεση παλαιάς διαγράμμισης στη χ.θ. 0+900 έως τη χ.θ. 1+300 περίπου προς Ανατολικά.

– Επαναβαφή οριζόντιας διαγράμμισης (αξονικές και οριογραμμές),στο ρεύμα προς Δυτικά, από τον Κ13 ως και την έξοδο για το εμπορικό κέντρο «Μακεδονία».

– Αφαίρεση παλαιάς διαγράμμισης στη χ.θ. 6+550 έως τη χ.θ. 6+250 προς Δυτικά (από πέρας γέφυρας Σταυρούπολης ως την έξοδο προς ΚΚ Μακρυγιάννη).

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

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