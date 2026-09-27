Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σήμερα τον Ολυμπιακό για τον τελικό του Super Cup – Κανάλι και ώρα μετάδοσης του αγώνα
Intime
THESTIVAL TEAM
Σπουδαία ημέρα σήμερα για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, καθώς αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» στις 20:00, για τον τελικό του Stoiximan Super Cup.
Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
Σημειώνεται πως οι Θεσσαλονικείς ετοιμάζονται να διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της νέας εποχής τους και το πρώτο τρόπαιο από το μακρινό 1999, ενώ από την άλλη οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να διευρύνουν το σερί τους, καθώς πηγαίνουν στον πέμπτο συνεχόμενο τελικό του εν λόγω θεσμού.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Βροχές, χαλάζι και άνεμοι 8 μποφόρ – Οι τρεις περιοχές που θα είναι στο επίκεντρο ως το απόγευμα
- Θεσσαλονίκη: “Σαφάρι” της ΕΛ.ΑΣ. στον Δενδροπόταμο – 15 “καμπάνες” για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
- Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα διαθέτει τη δύναμη και το ανθρώπινο δυναμικό για πρωταγωνιστικό ρόλο στον παγκόσμιο τουρισμό