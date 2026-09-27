MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σήμερα τον Ολυμπιακό για τον τελικό του Super Cup – Κανάλι και ώρα μετάδοσης του αγώνα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σπουδαία ημέρα σήμερα για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, καθώς αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» στις 20:00, για τον τελικό του Stoiximan Super Cup.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Σημειώνεται πως οι Θεσσαλονικείς ετοιμάζονται να διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της νέας εποχής τους και το πρώτο τρόπαιο από το μακρινό 1999, ενώ από την άλλη οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να διευρύνουν το σερί τους, καθώς πηγαίνουν στον πέμπτο συνεχόμενο τελικό του εν λόγω θεσμού.

ΚΑΕ ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

ΗΠΑ: Το TikTok θα καταβάλει 100 εκατομμύρια δολάρια στην πολιτεία της Αλαμπάμα και θα περιορίσει τη χρήση από εφήβους

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Φοίβος Δεληβοριάς για Γιώργο Μαζωνάκη: Δεν ήταν το καλό ή το παιδί που υπακούει, τους ανησυχούσε τους ανθρώπους της νύχτας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Στην εντατική ο 40χρονος πρώην ποδοσφαιριστής Οσβάλντο με σοβαρό πρόβλημα στους πνεύμονες

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Γαλλία: Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα με αίτημα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Συναντήσεις Γεραπετρίτη με τους ομολόγούς του από Κύπρο, Ιορδανία και Ινδία

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Ρωσία: Η Μόσχα λέει ότι έπληξε ένα πλοίο που μετέφερε στρατιωτικό υλικό στην Οδησσό