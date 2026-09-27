Το Ιράν προειδοποιεί τα πλοία να μην κινούνται “παράνομα” μέσα από το Ορμούζ – “Περιμένω επίσημη απάντηση από τις ΗΠΑ” λέει ο Αραγτσί

Η Αρχή που ίδρυσε το Ιράν για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, διεμήνυσε στα εμπορικά πλοία πως θα αντιμετωπίσουν συνέπειες αν κινούνται σε «παράνομες» διαδρομές.

Η απόφαση αυτή «εγείρει κίνδυνο οικονομικών απωλειών και απωλειών ανθρώπινων ζωών για το σκάφος, τον ιδιοκτήτη, τον πλοίαρχο και το πλήρωμα» και εκτός αυτού συνεπάγεται «περιορισμό των μελλοντικών διελεύσεών του από τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε η Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου (ΑΣΠΚ) τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω X.

Παρότρυνε τις πλοιοκτήτριες εταιρείες να αποτρέπουν τέτοιες «παραβιάσεις», προειδοποιώντας πως όλοι όσοι ενέχονται σε αυτές θα υποστούν μέτρα στο μέλλον.

Καταβάλλονται διπλωματικές προσπάθειες για να ξανανοίξουν τα Στενά, που παραμένουν de facto κλειστά αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

Η Τεχεράνη υπέβαλε αυτή την εβδομάδα, μέσω του εμιράτου του Κατάρ στην Ουάσιγκτον, σχέδιο για να ξανανοίξει η στρατηγική θαλάσσια οδός «σε επτά ημέρες», σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πως απορρίπτει την πρόταση, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι τη βρίσκει απαράδεκτη.

Το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα διερχόταν απρόσκοπτα και δωρεάν από τα Στενά προτού ξεσπάσει ο πόλεμος.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είδε την «αρχική αντίδραση» από τον Ντόναλντ Τραμπ στην πρότασή της, αλλά «δεν έλαβε οριστική απάντηση μέσω διαμεσολαβητών».

«Mόνο μία λύση μέσω διαπραγματεύσεων θα βγάλει τους Αμερικανούς από το αδιέξοδο», είπε ο Αραγτσί.

Ο Τραμπ απέρριψε το σχέδιο που πρότεινε το Ιράν και το οποίο θα οδηγούσε στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση άρσης κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Μάλιστα, προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία αποκάλεσε τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό «Στενό Τραμπ».