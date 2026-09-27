Κουφονικολάκου: Δεν βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ ως αντίπαλο, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι χαίρεται όταν κερδίζει έδαφος

Για το δίλημμα «ή εμείς ή κανείς» που έθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, σε πρόσφατη συνέντευξή του, απάντησε η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Θεώνη Κουφονικολάκου, τονίζοντας παράλληλα πως η ΕΛ.Α.Σ. δεν βλέπει το ΠΑΣΟΚ ως αντίπαλό της.

«Υπάρχει μόνο προγραμματικός ανταγωνισμός με το ΠΑΣΟΚ. Για εμένα, αυτός ο ανταγωνισμός είναι επωφελής και ευεργετικός για τον πολιτικό διάλογο, γιατί τον εμπλουτίζει. Δεν βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ ως αντίπαλο, κάτι που το έχει πει ξανά και ο Αλέξης Τσίπρας», σημείωσε χαρακτηριστικά η κυρία Κουφονικολάκου.

Τι εννοούσε ο Αλέξης Τσίπρας με το «ή εμείς ή κανείς»

Απαντώντας στο δίλημμα που έθεσε ο πρώην πρωθυπουργός, η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Θεώνη Κουφονικολάκου, ανέφερε ότι η αναφορά του βασίστηκε σε μια συγκεκριμένη πολιτική εκτίμηση.

Όπως εξήγησε, «υπήρχαν τρία χρόνια στη διάθεση του κ. Ανδρουλάκη να καλύψει αυτό το κενό της αντιπολίτευσης, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αποδυναμωθεί. Αυτό το κενό δεν αξιοποιήθηκε και φαίνεται ότι δημοσκοπικά αυτός που παίρνει αυτή τη στιγμή τη σκυτάλη ως αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας είναι η ΕΛΑΣ».

Η ίδια υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση «δεν ήταν μια δήλωση αλαζονείας, αλλά μια de facto κατάσταση», σημειώνοντας πως ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι «χαίρεται όταν κερδίζει έδαφος το ΠΑΣΟΚ».

«Αυτό είπε ο πρόεδρος και δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε», πρόσθεσε.