Δικηγόρος υπνοθεραπευτή: Από τον Σεπτέμβριο του 2025 η επίσημη συνεργασία του με την Γάκα, δεν έχει καμία ευθύνη για τον θάνατο Μαζωνάκη

Το ότι ο εντολέας του δεν έχει καμία ευθύνη για τον τραγικό χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου επανέλαβε ο δικηγόρος του Νάσου Κομιανού -του υπνοθεραπευτή που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης- υποστηρίζοντας ότι ο πελάτης του δέχεται «λυσσαλέα επίθεση».

Όπως ανέφερε ο κ. Ιωάννης Γλύκας, «κάποιοι έχουν βγάλει ήδη και τις ποινές», τονίζοντας ότι ο κ. Κομιανός είναι μάρτυρας στην υπόθεση και προσήλθε αυτοβούλως στην ελληνική Δικαιοσύνη για να καταθέσει σχετικά με τη φωτογραφία του τραγουδιστή που του έστειλε η Ιωάννα Γάκα, αλλά και για τα μηνύματα που αντάλλαξαν, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πλέον χάσει τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο εντολέας του «είναι πολύ μακριά από το κέντρο βάρους της υπόθεσης», καθώς «είναι πολύ μακριά από τη φερόμενη ιατρική πράξη και δεν έχει συμβάλει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιλογή και πολύ περισσότερο στο πώς έγινε αυτή η επιλογή, αλλά και στο αν ήταν σωστή, κάτι που δεν ήταν».

«Από τον Σεπτέμβριο του 2025 η επίσημη συνεργασία με την Γάκα»

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο υπνοθεραπευτής είχε συνεργασία με τον Ιωάννα Γάκα, όπως και με άλλα πρόσωπα, ωστόσο «δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο, τη μέθοδο και τις επιλογές των δύο γιατρών, εφόσον πρόκειται για δύο γιατρούς (Ιωάννα Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλο).

Όπως ανέφερε, στον εντολέα του ζητήθηκε ένα ραντεβού, στο οποίο και πήγε, ενώ υπήρχε προγραμματισμένο ακόμη ένα ραντεβού την Τετάρτη το απόγευμα, μετά την εξέλιξη του συμβάντος, το οποίο τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, αφού ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε φύγει από τη ζωή.

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι η συνάντηση αυτή θα γινόταν σε άλλο χώρο και όχι στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Αναφερόμενος στη συνεργασία του Νάσου Κομιανού με την Ιωάννα Γάκα, σημείωσε ότι αυτή ξεκίνησε επισήμως τον τελευταίο χρόνο, από τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ πρόσθεσε πως ο ίδιος ο υπνοθεραπευτής έχει απαντήσει αναλυτικότερα για τη σχέση του με τους δύο γιατρούς.

«Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αλλάξει η ιδιότητά του από μάρτυρας σε κατηγορούμενος», τόνισε ο δικηγόρος, υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του «δεν έχει συμβάλει ούτε στη λήψη της απόφασης, δεν παρέχει ούτε τα μέσα ούτε τον τρόπο, δεν έχει την πατρότητα της απόφασης και δεν έχει οποιαδήποτε ψυχική συνδρομή στην τέλεση της πράξης».

Τέλος, αναφερόμενος στο φερόμενο μήνυμα που εστάλη στον εντολέα του και αποτελεί προώθηση μηνύματος του Γιώργου Μαζωνάκη προς την ιατρό του Κολωνακίου, τόνισε χαρακτηριστικά: «Είναι καθαρό πως υπάρχει συναπόφαση του Γιώργου Μαζωνάκη και της γιατρού».

Όπως υποστήριξε, την ίδια ημέρα ο Γιώργος Μαζωνάκης αποφάσισε, χωρίς παρότρυνση οποιουδήποτε, να προχωρήσει σε υδροθεραπεία την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια ακολούθησε η πλασμαφαίρεση.