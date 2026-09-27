Έκρηξη στην Πλάκα: Αυτό είναι το ηλικιωμένο ζευγάρι που σκοτώθηκε από την κατάρρευση του κτιρίου

Τα αίτια της τραγωδίας με τους έξι νεκρούς από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα αναζητούν οι αρχές και συγκινούν οι αναρτήσεις για το ζευγάρι των ηλικιωμένων που έχασε τη ζωή του.

Το ζευγάρι έμενε στον 2ο όροφο του κτιρίου που κατέρρευσε από την έκρηξη στην Πλάκα. Πρόκειται για την Αθηνά Παπαρέσκου και τον σύζυγό της συνταξιούχο Βρετανό Έντμοντ Χινγκς.

Οι δύο τους, όπως και οι τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες, ήταν μέσα στο κτίριο που κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος από την έκρηξη.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί πριν από 11 χρόνια, και είχε επιλέξει το σπίτι τους να έχει θέα την Ακρόπολη.

Η δημοσιογράφος Αρετή Αθανασίου με ανάρτησή της αναφέρει ότι το Α’ Γυμνάσιο Θηλέων Αθηνών-Πλάκας αποχαιρετά την απόφοιτό του «Νανά Παπαρέσκου που “έφυγε” τόσο άδικα στην έκρηξη της οδού Λυσικράτους…» και δίνει κάποια στοιχεία για το ζευγάρι.

«Με ανάρτησή του, το Α’ Γυμνάσιο Θηλέων Αθηνών – Πλάκας αποχαιρετά την απόφοιτό του «Νανά Παπαρέσκου που “έφυγε” τόσο άδικα στην έκρηξη της οδού Λυσικράτους…» Η 77χρονη Αθηνά Παπαρέσκου, ζούσε μόνιμα με τον σύζυγό της, τον 78χρονο συνταξιούχο Βρετανό Έντμοντ Χινγκς στον δεύτερο όροφο του κτιρίου που κατέρρευσε, μετά την ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα και είναι τα δύο από τα έξι θύματα της απίστευτης αυτής τραγωδίας. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί πριν από 11 χρόνια, και το σπίτι τους είχε θέα στην Ακρόπολη».

Για την ταυτοποίηση των θυμάτων έχουν κληθεί οι οικογένειές τους για να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA, διαδικασία που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛΑΣ.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, καταγράφουν τον χώρο, συλλέγουν και αξιολογούν κάθε στοιχείο που μπορεί να φωτίσει τα αίτια της έκρηξης