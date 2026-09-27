“Έχεις πιει ξύδια; No Police Ρόφημα”: O 59χρονος διαφήμιζε στο TikTok το ρόφημα που δήθεν ξεγέλαγε τα αλκοτέστ

Δικογραφία σε βάρος ενός 59χρονου που προωθούσε μέσω των social media ένα ρόφημα το οποίο υποσχόταν αλλοίωση των αποτελεσμάτων του αλκοτέστ σχημάτισαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

O 59χρονος κατηγορείται ότι διαφήμιζε ιστοσελίδα στο Tik Tok που προωθούσε σκεύασμα με την επωνυμία «AFTERPARTY-NOPOLICE» το οποίο δήθεν αλλοίωνε τα αποτελέσματα του αλκοτέστ, αν κάποιος το έπινε μετά την κατανάλωση αλκοόλ.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, χαρακτηριστικό ήταν το «σλόγκαν» που χρησιμοποιούσε: «ΕΧΕΙΣ ΠΙΕΙ ΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΣΕ ΠΙΑΣΟΥΝ; ΝΟ POLICE ΡΟΦΗΜΑ».

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που έγινε μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης (gov.gr).

Στην αστυνομική και ψηφιακή-διαδικτυακή έρευνα που ακολούθησε, ταυτοποιήθηκε ο 59χρονος ως διαχειριστής της ιστοσελίδας, καθώς και εταιρεία που αποτελεί θυγατρική εταιρείας με έδρα στη Βουλγαρία.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε αλληλογραφία και ενημερώθηκαν ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), καθώς και ο Ε.Φ.Ε.Τ.

Κατά τον έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο του Ε.Φ.Ε.Τ. στην εταιρεία, εντοπίστηκαν συνολικά 99 τεμάχια του εν λόγω σκευάσματος, τα οποία δεσμεύθηκαν για τη διενέργεια δειγματοληψίας και ανάλυσης.

Παράλληλα, από την επιτόπια έρευνα προέκυψε ότι τα σκευάσματα δεν έφεραν ελληνικές επισημάνσεις, ενώ από την ανάλυση του Γενικού Χημείου του Κράτους διαπιστώθηκε ότι περιέχουν βιταμίνες έως και 6 φορές μεγαλύτερες από τα αντίστοιχα εμπλουτισμένα ελεύθερης αλκοόλης ποτά, που έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο.