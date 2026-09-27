Βρετανία: Έρευνα για εκρηκτικά σε βάση της Πολεμικής Αεροπορίας που χρησιμοποιείται και από αμερικανικές δυνάμεις

Συναγερμός για «έκτακτο περιστατικό» έχει σημάνει στις αρχές της Βρετανίας.

Σύμφωνα με το skynews, κοντά στη βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Βρετανίας Fairford, στο Γκλόστερσαϊρ, μια εγκατάσταση που φιλοξενεί και δυνάμεις της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, προχωρούν σε εκκένωση κατοικιών και μεγάλη επιχείρηση έρευνας για πιθανή υπόθεση που σχετίζεται με εκρηκτικά.

Η αστυνομία του Γκλόστερσαϊρ ανακοίνωσε ότι κηρύχθηκε «μείζον περιστατικό» στην περιοχή Γουέλφορντ, κοντά στη βάση, μετά τη σύλληψη αρκετών ανδρών για υποψία αδικημάτων βάσει του νόμου περί εκρηκτικών.

Ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού βρίσκεται στο σημείο, στο Γουέλφορντ, πραγματοποιώντας ελέγχους σε οχήματων.