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Θεσσαλονίκη: Επιχειρησιακή δράση της ΕΛ.ΑΣ σε περιοχές του Δήμου Θερμαϊκού για την παραβατικότητα των ανηλίκων – Πέντε προσαγωγές

Αρχείο Intime
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Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς, η οποία υλοποιήθηκε βραδινές ώρες χθες έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σε περιοχές του Δήμου Θερμαϊκού.

Στο πλαίσιο της δράσης, την οποία συνέδραμαν αστυνομικοί των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Αλλοδαπών και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης:

– Ελέγχθηκαν συνολικά 55 άτομα, εκ των οποίων 45 ανήλικοι,
– Προσήχθησαν 5 αλλοδαποί και

– Ελέγχθησαν 11 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., “σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, καθώς και η αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας”.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

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