Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο άνδρες που οδηγούσαν υπό την επήρεια μέθης στο κέντρο της πόλης

Χειροπέδες σε δύο άνδρες που οδηγούσαν τα οχήματά τους υπό την επήρεια μέθης, πέρασαν σήμερα τα ξημερώματα αστυνομικοί της Τροχαίας στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν 56χρονο αλλοδαπό και έναν 27χρονο ημεδαπό, οι οποίοι κατελήφθησαν σήμερα τα ξημερώματα στο κέντρο της πόλης, να οδηγούν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα υπό την επίδραση μέθης.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.