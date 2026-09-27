Χαραλαμπόπουλος: Η συγκινητική στιγμή που μοίρασε τριαντάφυλλα στους συναδέλφους του στην τελευταία παράσταση της περιοδείας – Δείτε βίντεο

Μία συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στην τελευταία παράσταση της περιοδείας που συμμετείχε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, όταν ο ηθοποιός μοίρασε τριαντάφυλλα στους συναδέλφους του.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος θέλησε να αποχαιρετήσει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου τους συναδέλφους του στην τελευταία παράσταση του «Υπηρέτη δύο αφεντάδων», με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, ο ηθοποιός εμφανίζεται στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Άλσους «Δημήτρης Κιντής» στην Ηλιούπολη, μαζί με τον υπόλοιπο θίασο και λίγο πριν από την ολοκλήρωση της βραδιάς, μοιράζει από ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στους συνεργάτες του, προκαλώντας συγκίνηση στους θεατές, αλλά και στα μέλη της παράστασης.

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Η παράσταση «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» του Κάρλο Γκολντόνι, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, επέστρεψε το καλοκαίρι του 2026 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον ρόλο του Τρουφαλντίνου.

Στον θίασο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Φαίη Ξυλά, ο Γιωργής Τσαμπουράκης, ο Γιώργος Ψυχογυιός, ο Άρης Κακλέας, η Φραγκίσκη Μουστάκη και η Μένη Κωνσταντινίδου.