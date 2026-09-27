Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες εικόνες από το ιατρείο της Καρνεάδου – Άφαντος ο δεύτερος φλεβοκαθετήρας

Όλο και περισσότερες αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, μέσα στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Στο φως ήρθαν φωτογραφικά ντοκουμέντα μέσα από το ιατρείο της προφυλακισμένης γιατρού λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως αναφέρει το Star, ενδεχομένως να έχουν εξαφανισθεί πειστήρια.

Στις φωτογραφίες από τα ράφια του ιατρείου, φαίνονται αναλώσιμα υλικά. Μπουκαλάκια με φυσιολογικούς ορούς, γάζες, ακόμα και φλεβοκαθετήρες.

Η αυτοψία έγινε από την επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου την επόμενη ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Από την άλλη η νοσηλεύτρια έχει καταθέσει στις ανακριτικές αρχές ότι χορηγήθηκε στον τραγουδιστή μέθη από τη γιατρό, όμως αυτό που προκαλεί προβληματισμό που είναι η συγκεκριμένη ουσία και γιατί δεν την βρήκαν στην αυτοψία.

Τα αναπάντητα ερωτήματα παραμένουν πολλά με δεδομένο ότι έγινε καθαρισμός του ιατρείου μετά την πλασμαφαίρεση του Γιώργου Μαζωνάκη και την μεταφορά του τραγουδιστή με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Για καθαρισμό του χώρου μίλησε και οι υπάλληλοι του ιατρείου.

Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, όμως, στην υπόθεση. Ο δεύτερος φλεβοκαθετήρας που είχε τοποθετηθεί στον τραγουδιστή, δεν έχει βρεθεί.

Η γιατρός επέμενε αρχικά ότι δεν πρόλαβε να τον τοποθετήσει, στη συνέχεια όμως, το πήρε πίσω και παραδέχτηκε ότι είχε ξεκινήσει η θεραπεία.

Υπό διερεύνηση παραμένει ο ακριβής αριθμός των προσώπων που βρίσκονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου την ώρα που ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται, επίσης, οι επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά τον θάνατό του, προκειμένου να διασταυρωθούν οι καταθέσεις με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές.

Την ίδια ώρα, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως, μεταξύ άλλων, στο εάν είχε χορηγηθεί μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αφαίρεσης.

Καθοριστικό στοιχείο στην εξέλιξη της έρευνας θεωρείται και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων. Η εντολή του 32ου ανακριτή για το άνοιγμα των τηλεφωνικών συσκευών αναμένεται να δώσει στις Αρχές τη δυνατότητα να αναζητήσουν κλήσεις, μηνύματα και άλλα δεδομένα, ακόμη και διαγραμμένα στοιχεία, ανάλογα με το είδος της επικοινωνίας και τα διαθέσιμα τεχνικά δεδομένα.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε πως η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου μπορεί να προσφέρει στοιχεία σχετικά με μηνύματα, ακόμη και εκείνα που έχουν διαγραφεί, είτε από εφαρμογές επικοινωνίας είτε μέσω της απλής διαδικασίας αποστολής μηνυμάτων.

Μέσα από την έρευνα αναμένεται να προκύψουν στοιχεία για τις επικοινωνίες των εμπλεκομένων, ακόμη και κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα που προηγήθηκε του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Θα δώσει ποιος τηλεφώνησε, σε ποιον τηλεφώνησε, τη διάρκεια κλήσης και άλλα στοιχεία, τις κεραίες και θα μας δώσει έναν σημαντικό αριθμό πληροφοριών», ανέφερε ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη.