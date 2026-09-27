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H Ισπανία κατέθεσε αίτημα για να φιλοξενήσει το Final Four του Nations League

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Επίσημο αίτημα στην UEFA για τη διοργάνωση του Final Four του Nations League το 2027 κατέθεσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ισπανίας.

Ο πρόεδρος της ισπανικής ομοσπονδίας, Ραφαέλ Λουζάν, επιβεβαίωσε την κατάθεση του αιτήματος, αναφέροντας ότι στην υποψηφιότητα για τη φιλοξενία του Final Four του Nations League υπάρχει φάκελος για τα δύο γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τα ματς.

Ο ένας ημιτελικός, εφόσον η διοργάνωση ανατεθεί στην Ισπανία, θα γίνει στο Χοσέ Θορίγια, την έδρα της Βαγιαδολίδ, ενώ ο δεύτερος ημιτελικός θα φιλοξενηθεί στο “Σαντιάγκο Μπερναμπέου”.

Το γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης προορίζεται να φιλοξενεί και τον τελικό της διοργάνωσης.

Nations League Ισπανία

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