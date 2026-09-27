Στη Διάσκεψη του Μονάχου ο Πλεύρης – Παρουσίασε την πρωτοβουλία Μητσοτάκη για τις μεταναστευτικές κρίσεις

Στη Διάσκεψη του Μονάχου για τη Μεταναστευτική Πολιτική, καθώς και στη συνάντηση των υπουργών Μετανάστευσης των πέντε κρατών του «Core Group», συμμετείχε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποτελεσματική εφαρμογή του νέου Συμφώνου για το ‘Άσυλο και τη Μετανάστευση, καθώς και η επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο κ. Πλεύρης παρουσίασε στους Ευρωπαίους ομολόγους του το περίγραμμα ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., για περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών στο πλαίσιο υβριδικής απειλής, που αποτελεί πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο υπουργός ζήτησε τη στήριξη των κρατών-μελών για την ελληνική πρωτοβουλία, την οποία αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικά στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εσωτερικών υποθέσεων και μετανάστευσης, στο Λουξεμβούργο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ανάγκη για νέες λύσεις στον τομέα των επιστροφών. Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε στη δημιουργία περιφερειακών κόμβων επιστροφής («return hubs») σε τρίτες χώρες.

Όπως ανέφερε, οι κόμβοι αυτοί μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των δικτύων διακινητών, τη μείωση της μεταναστευτικής πίεσης που δέχονται τα κράτη-μέλη πρώτης γραμμής και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της ενισχυμένης συνδρομής του Frontex, καθώς και της στρατηγικής αξιοποίησης της βίζας ως μέσου πίεσης προς τις χώρες προέλευσης, με στόχο την επίτευξη βιώσιμων επιστροφών.

Στο περιθώριο της Διάσκεψης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου συναντήθηκε κατ’ ιδίαν με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, ο συντονισμός των επόμενων βημάτων ενόψει των επικείμενων ευρωπαϊκών συμβουλίων, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας για την αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου στη Διάσκεψη του Μονάχου συνόδευσαν η Γενική Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Νάντια Παπακώστα, και ο Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου, Μάριος Καλέας.