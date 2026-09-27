Τσέντι Όσμαν: Πρέπει να παίρνεις το τελευταίο σουτ με αυτοπεποίθηση, χτίζουμε κάτι καινούργιο στον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ χθες όχι μόνο στάθηκε επάξια κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR, αλλά επικράτησε με 84-82, δείχνοντας ότι είναι «φτιαγμένη» για μεγάλα πράγματα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο πρώην «πράσινος», Τσέντι Όσμαν, ο οποίος με δικό του buzzer-beater έστειλε στον τελικό του Super Cup τους Θεσσαλονικείς.

Μετά το παιχνίδι, ο Τούρκος άσος παραχώρησε δηλώσεις και στάθηκε στο μεγάλο σουτ που πέτυχε, καθώς και σε αυτό που «χτίζει» ο Αντρέα Τρινκέρι. Πριν, όμως, αναφερθεί στο παιχνίδι, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου.

Όλα όσα είπε ο Τσέντι Όσμαν μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού AKTOR στο Super Cup



Για τη νίκη επί του Παναθηναϊκού AKTOR:

«Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντας τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του κ. Μαρκόπουλου. Προφανώς ήταν ένα σπουδαίο παιχνίδι. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μία ομάδα που κυριαρχεί στην Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζει να το κάνει. Επομένως, ήταν μία πολύ, πολύ σημαντική νίκη για εμάς.

Ο στόχος μας ήταν πάντα να μείνουμε μέσα στο παιχνίδι και να το κερδίσουμε. Εμπιστευτήκαμε ο ένας τον άλλον, εμπιστευτήκαμε το σύστημα και είμαι χαρούμενος που καταφέραμε να πάρουμε αυτή τη νίκη».

Για το μεγάλο σουτ απέναντι στην πρώην ομάδα του:

«Νομίζω ότι αυτά τα σουτ είναι τα πιο εύκολα σε εκείνο το σημείο. Πρέπει απλώς να τα πάρεις με αυτοπεποίθηση. Αυτό έκανα κι εγώ. Εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου, σούταρα με αυτοπεποίθηση και είμαι χαρούμενος που μπήκε».

Για το πώς θα βρει ο ΠΑΟΚ ενέργεια μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες για το επόμενο παιχνίδι:

«Θα ξεκουραστούμε. Έχουμε μόνο 24 ώρες, για την ακρίβεια ακόμη λιγότερες, αφού τώρα είναι ήδη 12. Θα πρέπει να φροντίσουμε τα σώματά μας και να προετοιμαστούμε πνευματικά.

Προφανώς έχουμε μπροστά μας ακόμη ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά διεκδικούμε το τρόπαιο του Super Cup, οπότε θα είμαστε έτοιμοι».

Για την αγκαλιά με τον Αντρέα Τρινκιέρι μετά το μεγάλο σουτ:

«Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Ήξερα ότι ήταν θυμωμένος μαζί μας για εκείνες τις δύο φάσεις που επιτρέψαμε στον Φρανσίσκο. Όμως μέσα από αυτά τα παιχνίδια θα μάθουμε. Χτίζουμε κάτι καινούργιο και χρειαζόμαστε χρόνο.

Είμαι πολύ περήφανος για τον τρόπο με τον οποίο πάλεψε η ομάδα απόψε. Πήγα απλώς προς το μέρος του και προσπάθησα να μεταφέρω μία καλή ενέργεια, ας το πούμε έτσι».

Για το αν του είπαν κάτι οι πρώην συμπαίκτες του μετά το σουτ:

«Είναι αδέρφια μου και πάντα θα μιλάμε. Όταν είμαστε στο παρκέ, προφανώς παίζουμε ο ένας απέναντι στον άλλον. Μετά το παιχνίδι, όμως, θα είμαστε πάντα αδέρφια.

Μου έδωσαν συγχαρητήρια και τους έδωσα κι εγώ, γιατί και εκείνοι έκαναν ένα καλό παιχνίδι».

Για το μήνυμα που θέλει να στέλνει ο ΠΑΟΚ στους αντιπάλους του:

«Νομίζω ότι κάθε φορά που πατάμε στο παρκέ προσπαθούμε να στείλουμε ένα μήνυμα. Όπως είπα, χτίζουμε κάτι καινούργιο. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι όταν οι ομάδες παίζουν απέναντί μας, θα νιώθουν άβολα. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε και θεωρώ ότι το κάναμε τόσο στην προετοιμασία όσο και τώρα. Θα βγαίνουμε στο παρκέ και θα παλεύουμε με όλα όσα έχουμε».