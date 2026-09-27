Βιολάντα: Απέλυσαν όσους κατέθεσαν για την οσμή στο εργοστάσιο – Τι καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων

Την απομάκρυνση εργαζομένων που είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», πριν τη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου και είχαν καταθέσει στις Αρχές, καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη.

Οκτώ μήνες μετά τη φονική έκρηξη της νύχτας της 26ης Ιανουαρίου 2026 στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης εισέρχεται σε μια νέα, κρίσιμη φάση, υπό το βάρος σοβαρών καταγγελιών για πιέσεις και απολύσεις εργαζομένων που είχαν διαμαρτυρηθεί για την οσμή υγραερίου και είχαν καταθέσει στις Αρχές.

Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων να αντικαταστήσει την προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου επιχειρηματία, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, με περιοριστικούς όρους προκάλεσε την έντονη αντίδραση των οικογενειών των θυμάτων, οι οποίες κατέθεσαν έφεση κατά του βουλεύματος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Real News», η οικογένεια της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη, που έχασε τη ζωή της από την έκρηξη, προχώρησε μέσω του δικηγόρου της στην κατάθεση αναλυτικού υπομνήματος προς τον εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, με στόχο την ακύρωση της αποφυλάκισης και την επιστροφή του κατηγορούμενου ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» στη φυλακή.

Στο υπόμνημα η οικογένεια της εργαζόμενης καταγγέλλει μια εσπευσμένη προσπάθεια αλλοίωσης των δεδομένων του χώρου, προτού ολοκληρωθούν τα τελικά πορίσματα των πραγματογνωμόνων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, γίνεται λόγος για άμεση αποξήλωση τεσσάρων υπόγειων δεξαμενών υγραερίου και για διαδικασίες ταχείας επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος, κινήσεις που, κατά την οικογένεια, θολώνουν την εικόνα των πραγματικών αιτιών της έκρηξης.

Απολύθηκαν όσοι μίλησαν

Παράλληλα, στο υπόμνημα, πάντοτε σύμφωνα με το δημοσίευμα, περιλαμβάνονται μαρτυρίες και καταγγελίες για άσκηση πιέσεων προς το εναπομείναν προσωπικό. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, στενά συγγενικά και διοικητικά πρόσωπα του επιχειρηματία έχουν υιοθετήσει μια συμπεριφορά εκφοβισμού απέναντι σε εργαζόμενους, με σκοπό να αποτραπεί η αποκάλυψη της αλήθειας κατά την ανακριτική διαδικασία.

Μάλιστα, σημειώνεται ότι υπάλληλοι που είχαν εκφράσει γραπτώς ή προφορικώς παράπονα για έντονη οσμή υγραερίου λίγες μέρες πριν από τη φονική έκρηξη, έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις θέσεις τους (τουλάχιστον δύο περιπτώσεις σύμφωνα με πληροφορίες), γεγονός που η πλευρά των θυμάτων ερμηνεύει ως προσπάθεια απομόνωσης των κρίσιμων μαρτύρων.

«Γνωρίζουμε ότι έχουν υπάρξει απολύσεις που σχετίζονται με καταθέσεις στην υπόθεση εργαζόμενους. Υφίσταται ένα καθεστώς το οποίο δεν είναι καθόλου ευνοϊκό ώστε να μπορέσουν να προσφύγουν εργαζόμενοι στον ανακριτή και να καταθέσουν επιπλέον στοιχεία που αφορούν την υπόθεση», δήλωσε στη «Real News» ο Άγγελος Λιάκος, γιος της Αγάπης Μπουνόβα, μιας από τις εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα.

«Έχουν υπάρξει πολλές αναχωρήσεις, άγνωστες σε αριθμό, έπειτα από συστηματική αντιεργατική συμπεριφορά», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι μετά το δυστύχημα, η δομή της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» έχει παραμείνει η ίδια, καθώς ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας διατηρεί τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, με τη σύζυγο και τον γιο του να συμπληρώνουν το διοικητικό σχήμα, το οποίο ελέγχει παράλληλα και τη την εταιρεία Vitafree, ενώ έχει προχωρήσει και η επέκτασή της με νέα μονάδα στην Κοζάνη.