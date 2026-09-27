Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 27 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου:

1669 Οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν τον Χάνδακα (Ηράκλειο), έπειτα από πολιορκία 21 ετών και ολοκληρώνουν την κατάληψη της Κρήτης.

1822 Ο Γάλλος λόγιος Ζαν – Φρανσουά Σαμπολιόν, που είχε ανακαλύψει το «κλειδί» των ιερογλυφικών, αποκωδικοποιώντας τη Στήλη της Ροζέττης, παρουσιάζει τα αποτελέσματά των ερευνών του στην Βασιλική Ακαδημία Επιγραφών και Γραμμάτων στο Παρίσι και ανοίγει επίσημα τον δρόμο για την επιστήμη της σύγχρονης Αιγυπτιολογίας.

1905 Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν διατυπώνει, σε ηλικία 26 ετών, την ειδική θεωρία της σχετικότητας και την περίφημη εξίσωσή του Ε=mc2, σε άρθρο του στο γερμανικό περιοδικό «Χρονικά της Φυσικής».

1941 Ιδρύεται στην Αθήνα το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ), έπειτα από συμφωνία των αντιπροσώπων του ΚΚΕ (Λευτέρης Αποστόλου), του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδος (Χρήστος Χωμενίδης), της Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας (Ηλίας Τσιριμώκος) και του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδας (Απόστολος Βογιατζής).

1989 Η Βουλή αποφασίζει υπέρ της παραπομπής στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση Κοσκωτά τους: Ανδρέα Παπανδρέου (166 υπέρ, 121 κατά, 7 λευκά), Αγαμέμνονα Κουτσόγιωργα (238 υπέρ, 36 κατά), Παναγιώτη Ρουμελιώτη (170 υπέρ, 118 κατά), Γιώργο Πέτσο (219 υπέρ, 45 κατά) και Δημήτρη Τσοβόλα (168 υπέρ, 121 κατά).

2008 Η Μαντόνα δίνει συναυλία στο ΟΑΚΑ, παρουσία 75.637 θεατών.

Γεννήσεις

1844 Νικόλαος Ζορμπάς, Έλληνας στρατιωτικός, επικεφαλής του κινήματος στου Γουδή το 1909. (Θαν. 12/6/1920)

1888 Νικολάι Μπουχάριν, ηγετικό στέλεχος των Μπολσεβίκων, που εκτελέστηκε με διαταγή του Στάλιν για αντεπαναστατικές ενέργειες. (Θαν. 15/3/1938)

1946 Νίκος Αναστασιάδης, κύπριος πολιτικός, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2013 έως το 2023.

Θάνατοι

1831 Ιωάννης Καποδίστριας, πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας. (Γεν. 11/2/1776)

1905 Καπετάν Κώτας, Μακεδονομάχος που απαγχονίστηκε στο Μοναστήρι από τους Τούρκους. Ο σλαβομακεδόνας Καπετάν Κώττας ενστερνίσθηκε την ελληνική ιδέα και πρωταγωνίστησε στον Μακεδονικό Αγώνα. (Γεν. 1863)

1984 Χρόνης Εξαρχάκος, έλληνας κωμικός της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. (Γεν. 18/1/1932)

Γιορτάζουν

Αρίσταρχος, Ζήνων, Καλλίστρατος, Καλλιστράτη.

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού