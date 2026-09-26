Η Μελάνια Τραμπ κάνει παράπονα για τον γιο της: “Ο Μπάρον χαίρεται που δεν βλεπόμαστε τόσο συχνά”

Σπάνιες λεπτομέρειες για τη σχέση της με τον γιο της, Μπάρον, μοιράστηκε η Μελάνια Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι εντάσεις μεταξύ τους ενδέχεται να αυξάνονται.

Η 56χρονη Μελάνια εμφανίστηκε το βράδυ της Τετάρτης στην εκπομπή «The Big Money Show» του Fox Business, όπου η συμπαρουσιάστρια Τέιλορ Ριγκς τη ρώτησε πώς καταφέρνει να βρίσκει χρόνο για την οικογένειά της παρά το φορτωμένο πρόγραμμά της.

Ωστόσο, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ παραδέχτηκε ότι δεν βλέπει ούτε τον σύζυγό της, Ντόναλντ Τραμπ, ούτε τον γιο της, Μπάρον, όσο συχνά θα ήθελε. Στη συνέχεια, φάνηκε να υπονοεί ότι ο Μπάρον, ο οποίος σπουδάζει αυτή την περίοδο στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, δεν επιθυμεί πλέον να περνά τόσο χρόνο μαζί της.

«Είστε τόσο απασχολημένη και αποτελείτε πηγή έμπνευση για τις νέες μητέρες εκεί έξω που προσπαθούν να τα κάνουν όλα -να διευθύνουν επιχειρήσεις και φιλανθρωπικές οργανώσεις, να οργανώνουν επίσημα δείπνα και να φροντίζουν την οικογένειά τους», είπε η συμπαρουσιάστρια.

Και συνέχισε: «Εξακολουθείτε να προσπαθείτε να συγκεντρώνετε την οικογένειά σας για τα κυριακάτικα βραδινά δείπνα ή να βλέπετε τον Μπάρον όποτε μπορείτε; Τι συμβουλές θα δίνατε στις μητέρες που αισθάνονται ότι έχουν υπερβολικά πολλές υποχρεώσεις και προσπαθούν να τα προλάβουν όλα, αλλά στο τέλος της ημέρας θέλουν απλώς να απολαύσουν ίσως ένα βραδινό γεύμα με την οικογένειά τους;», ρώτησε τη Μελάνια Τραμπ.

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ εξήγησε ότι η καλύτερη συμβουλή της είναι να προγραμματίζουν εκ των προτέρων χρόνο για την οικογένεια. «Είναι καλό να προγραμματίζεις, είναι πάντα καλό, γιατί όλοι είναι τόσο απασχολημένοι», εξήγησε.

Στη συνέχεια, μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο να περνά χρόνο με τον σύζυγό της, λόγω του φορτωμένου προγράμματός της, αλλά και με τον γιο της. «Ο σύζυγός μου εργάζεται -μερικές φορές βρίσκεται στο Οβάλ Γραφείο μέχρι τις 9:30 το βράδυ. Οπότε, θα περιμένεις μέχρι τότε για να φάτε βραδινό; Δεν το κάνεις. Εκείνος είναι απασχολημένος, είμαι κι εγώ απασχολημένη», είπε.

«Ο χρόνος που περνάμε ως οικογένεια είναι όλο και λιγότερος και αυτό έχει το τίμημά του. Αλλά δεν πειράζει. Είμαστε εδώ για να δουλέψουμε, να κάνουμε καλή δουλειά, και αυτό είναι που έχει σημασία».

Και πρόσθεσε, αναφερόμενη στον γιο της: «Ο Μπάρον είναι πλέον ένας νεαρός άνδρας, οπότε μερικές φορές ίσως χαίρεται κιόλας που θέλω απλώς να απασχολούμαι με τα δικά μου πράγματα. Και αυτό είναι εντάξει».

Fox Business host Taylor Riggs gushes to Melania Trump that she is "such an inspiration to young moms" who are "trying to organize state dinners"



In response, Melania admits that "family time is suffering" these days for her and there is "less and less" of it pic.twitter.com/s1GjgH2SmD — Aaron Rupar (@atrupar) September 23, 2026

Υπενθυμίζεται πως, τον περασμένο μήνα, δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο Μπάρον Τραμπ είχε κλειστεί σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, έπειτα από απειλές από Ιρανούς σκληροπυρηνικούς, που κυκλοφόρησαν βίντεο με τίτλο «Πού να σκοτώσετε τον Μπάρον Τραμπ».

«Δεν βγαίνει έξω» είχε δηλώσει τότε στη New York Post πρόσωπο που βρίσκεται εδώ και χρόνια στον στενό κύκλο του Τραμπ. «Το παιδί είναι αρκετά κλειστός χαρακτήρας», πρόσθεσε μια δεύτερη πηγή.