Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα διαθέτει τη δύναμη και το ανθρώπινο δυναμικό για πρωταγωνιστικό ρόλο στον παγκόσμιο τουρισμό

Με περισσότερους από 20 εκατ. επισκέπτες στο επτάμηνο του 2026 και αυξημένες ταξιδιωτικές εισπράξεις, ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει ισχυρές επιδόσεις.

Την ίδια ώρα, η ψηφιακή μετάβαση και η Τεχνητή Νοημοσύνη ανοίγουν τη συζήτηση για το μοντέλο ανάπτυξης της επόμενης ημέρας.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού (27 Σεπτεμβρίου) βρίσκει τον ελληνικό τουρισμό σε μια περίοδο ισχυρών επιδόσεων, αλλά και σημαντικών αλλαγών. Η αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης και των εσόδων επιβεβαιώνει τη δυναμική του κλάδου, ενώ η τεχνολογική εξέλιξη δημιουργεί νέα δεδομένα για επιχειρήσεις, προορισμούς και επισκέπτες.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται πλέον η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των ψηφιακών εργαλείων, όχι μόνο για τη βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας, αλλά και για τον σχεδιασμό ενός τουριστικού μοντέλου που θα μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τις τουριστικές ροές, να ενισχύει περισσότερους προορισμούς και να περιορίζει τις πιέσεις που δημιουργεί η μεγάλη συγκέντρωση επισκεπτών σε συγκεκριμένες περιοχές και περιόδους.

Κεφαλογιάννη: Η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε

Το μήνυμα της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη, κινείται σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση, με την τεχνολογία να αντιμετωπίζεται ως εργαλείο και όχι ως αυτοσκοπός και τη βιωσιμότητα να αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επόμενη φάση της τουριστικής ανάπτυξης.

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού είναι αφιερωμένη στην ψηφιακή ατζέντα, στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συμβάλουν στη νέα εποχή του τουρισμού» τονίζει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η κυρία Κεφαλογιάννη.

Όπως επισημαίνει, «η τεχνολογία αλλάζει ήδη τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε, επιλέγουμε προορισμούς, οργανώνουμε ένα ταξίδι, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι οι προορισμοί σχεδιάζουν την ανάπτυξή τους. Δημιουργεί νέες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, για την καλύτερη διαχείριση των τουριστικών ροών, για πιο σύγχρονες υπηρεσίες και πιο ολοκληρωμένες εμπειρίες για τον επισκέπτη».

Η ίδια, ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η τεχνολογία αποτελεί εργαλείο και όχι αυτοσκοπό. «Γι’ αυτό και η πραγματική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, είναι να αξιοποιήσουμε τις νέες δυνατότητες που γεννιούνται για έναν τουρισμό περισσότερο βιώσιμο και ωφέλιμο για τις τοπικές κοινωνίες», υποστηρίζει.

Ισχυρή και πρωταγωνιστική θέση στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη για την Ελλάδα

Σε αυτό το πλαίσιο, η υπουργός Τουρισμού επισημαίνει ότι «για την Ελλάδα, που έχει κατακτήσει μια ισχυρή και πρωταγωνιστική θέση στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, η πρόκληση σήμερα είναι ξεκάθαρη. Να διασφαλίσουμε ότι η τουριστική ανάπτυξη παραμένει ισχυρή, αλλά ταυτόχρονα ισόρροπη και βιώσιμη. Να δημιουργεί μεγαλύτερη αξία για την οικονομία και την κοινωνία, να διαχέει τα οφέλη της σε περισσότερους προορισμούς και σε μεγαλύτερο μέρος του χρόνου και να προστατεύει το φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της χώρας».

«Αυτή είναι η κατεύθυνση της εθνικής μας στρατηγικής» αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κυρία Κεφαλογιάννη και συμπληρώνει: «Ανάπτυξη με κανόνες, ποιότητα, μέτρο και σεβασμό στην ταυτότητα κάθε τόπου. Η Ελλάδα έχει τη δύναμη, την εμπειρία και πάνω από όλα το ανθρώπινο δυναμικό να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αλλαγών που συντελούνται στον παγκόσμιο τουρισμό. Και να αποδεικνύει ότι η πραγματική επιτυχία ενός προορισμού δεν μετριέται μόνο με το πόσους επισκέπτες υποδέχεται, αλλά και με το αποτύπωμα, την ανταπόδοση που αφήνει στους ανθρώπους, στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές».

Πάνω από 20 εκατ. τουρίστες στο επτάμηνο 2026

Την θετική εικόνα του ελληνικού τουρισμού καταδεικνύουν τα στοιχεία που δημοσιοποίησε πρόσφατα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 8,6% και διαμορφώθηκε σε 20.043,3 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 18.454,9 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 6,0% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 17,5%.

Την ίδια περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 11.561,2 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 8,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 8,7% σε 8.482,1 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 13,2%, ενώ αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 8,8%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε άνοδο κατά 7,7% και διαμορφώθηκε σε 3.029,5 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 5,1% σε 923,2 χιλ. ταξιδιώτες. ‘Ανοδο κατά 24,6% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.272,6 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 12,3% και διαμορφώθηκε σε 2.581,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 8,2% σε 829,9 χιλ. ταξιδιώτες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Αντίστοιχα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, κατέγραψαν άνοδο κατά 12,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 13.518,3 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 6,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 7.094,3 εκατ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 18,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 5.783,2 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 5.884,1 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,3%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 10,4% και διαμορφώθηκαν στα 1.210,2 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία σημείωσαν πτώση κατά 0,7% και διαμορφώθηκαν στα 1.980,9 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 16,8% στα 623,7 εκατ. ευρώ. Υψηλότερες κατά 31,6% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 828,1 εκατ. ευρώ.

Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 23,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.091,6 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 7,9% στα 1.062,8 εκατ. ευρώ.

Η Ελλάδα θα αξιοποιήσει την τεχνολογία για να γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες των προορισμών της

Τα στοιχεία αποτυπώνουν, έτσι, τη διπλή εικόνα του ελληνικού τουρισμού: από τη μία πλευρά, τη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση και τη σημαντική συμβολή του κλάδου στην οικονομία από την άλλη, την ανάγκη η επόμενη φάση ανάπτυξης να συνδεθεί με νέες τεχνολογίες, καλύτερη διαχείριση των προορισμών και μεγαλύτερη διάχυση των τουριστικών οφελών.

Η συζήτηση για την επόμενη ημέρα δεν αφορά πλέον μόνο τον αριθμό των επισκεπτών. Αφορά το πώς η Ελλάδα θα αξιοποιήσει την τεχνολογία για να γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες των προορισμών της, να διαχειρίζεται τις πιέσεις, να βελτιώνει την εμπειρία των επισκεπτών και, τελικά, να μετατρέπει την τουριστική ανάπτυξη σε μεγαλύτερη και πιο ισόρροπη αξία για την οικονομία και την κοινωνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ