Χειροπέδες σε δύο διακινητές μεταναστών σε περιοχές της Ροδόπης και του Έβρου

Συνελήφθησαν χθες, σε περιοχές της Ροδόπης και του Έβρου, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ροδόπης και Αλεξανδρούπολης, δύο διακινητές, ένας αλλοδαπός και ένας ημεδαπός, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, στην Εθνική οδό Ορμενίου – Αρδανίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, συνέλαβαν έναν ημεδαπό, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών και Σουφλίου.