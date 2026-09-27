Θεσσαλονίκη: Αφαίρεσαν με χρήση βίας χρυσή αλυσίδα από ηλικιωμένο στο κέντρο της πόλης – Συνελήφθη ένας ανήλικος

Χειροπέδες σε έναν 16χρονο, ο οποίος με χρήση σωματικής βίας αφαίρεσε μία χρυσή αλυσίδα από ηλικιωμένο, πέρασε η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα ο ανήλικος χθες το βράδυ στο κέντρο της πόλης, από κοινού με τρία ακόμη άτομα, αφαίρεσαν με τη χρήση σωματικής βίας από 73χρονο αλλοδαπό, μία χρυσή αλυσίδα με σταυρό.

Ο 16χρονος εντοπίστηκε αργότερα και συνελήφθη, ενώ με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.