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Θεσσαλονίκη: Αφαίρεσαν με χρήση βίας χρυσή αλυσίδα από ηλικιωμένο στο κέντρο της πόλης – Συνελήφθη ένας ανήλικος

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Χειροπέδες σε έναν 16χρονο, ο οποίος με χρήση σωματικής βίας αφαίρεσε μία χρυσή αλυσίδα από ηλικιωμένο, πέρασε η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα ο ανήλικος χθες το βράδυ στο κέντρο της πόλης, από κοινού με τρία ακόμη άτομα, αφαίρεσαν με τη χρήση σωματικής βίας από 73χρονο αλλοδαπό, μία χρυσή αλυσίδα με σταυρό.

Ο 16χρονος εντοπίστηκε αργότερα και συνελήφθη, ενώ με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

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