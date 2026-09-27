Θεσσαλονίκη: 29χρονη αλλοδαπή αποπειράθηκε να κλέψει πορτοφόλι από τσάντα μέσα σε αστικό λεωφορείο
Intime
THESTIVAL TEAM
Στη σύλληψη μιας 29χρονης αλλοδαπής προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ίδια ευρισκόμενη εντός αστικού λεωφορείου στο κέντρο της πόλης, αποπειράθηκε να αφαιρέσει πορτοφόλι από την τσάντα επιβάτιδας.
Η 29χρονη συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.
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