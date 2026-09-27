Η Πάολα έγινε νονά μαζί με τον πρώην σύζυγό της

Μια ιδιαίτερη οικογενειακή στιγμή έζησε η Πάολα, καθώς έγινε νονά μαζί με τον πρώην σύζυγό της, Φώτη Ζογλοπίτη.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο οποίο έδωσε το παρών και η κόρη που έχει αποκτήσει το πρώην ζευγάρι, Παολίνα.

Τόσο η κόρη της Πάολα όσο και ο πρώην σύζυγός της, δημοσίευσαν βίντεο και φωτογραφίες στα social media από τη βάφτιση,.

Δείτε μερικά στιγμιότυπα: