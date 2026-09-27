Η Πάολα έγινε νονά μαζί με τον πρώην σύζυγό της
THESTIVAL TEAM
Μια ιδιαίτερη οικογενειακή στιγμή έζησε η Πάολα, καθώς έγινε νονά μαζί με τον πρώην σύζυγό της, Φώτη Ζογλοπίτη.
Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο οποίο έδωσε το παρών και η κόρη που έχει αποκτήσει το πρώην ζευγάρι, Παολίνα.
Τόσο η κόρη της Πάολα όσο και ο πρώην σύζυγός της, δημοσίευσαν βίντεο και φωτογραφίες στα social media από τη βάφτιση,.
Δείτε μερικά στιγμιότυπα:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Βροχές, χαλάζι και άνεμοι 8 μποφόρ – Οι τρεις περιοχές που θα είναι στο επίκεντρο ως το απόγευμα
- Θεσσαλονίκη: “Σαφάρι” της ΕΛ.ΑΣ. στον Δενδροπόταμο – 15 “καμπάνες” για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
- Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα διαθέτει τη δύναμη και το ανθρώπινο δυναμικό για πρωταγωνιστικό ρόλο στον παγκόσμιο τουρισμό