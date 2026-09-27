Θεσσαλονίκη: Δωρεάν εργαστήρια θεάτρου και σκακιού για παιδιά στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη – Ξεκινούν οι εγγραφές

Δωρεάν εργαστήρια θεάτρου και εκμάθησης σκακιού για παιδιά θα λειτουργήσουν από τον Οκτώβριο στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, με τις εγγραφές να ξεκινούν τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι δηλώσεις συμμετοχής για το εργαστήριο επιλογής των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, αποκλειστικά με τη φυσική παρουσία γονέα ή κηδεμόνα στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη (Εθνικής Αμύνης 27, ισόγειο).

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, ενώ η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν.

Εργαστήρι θεάτρου

Το εργαστήρι θεάτρου, διάρκειας εννέα μηνών, από τον Οκτώβριο 2026 έως τον Ιούνιο 2027, απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών (Β΄ έως ΣΤ΄ Δημοτικού).

Μέσα από μίμηση, κίνηση, παιχνίδια συνεργασίας και επικοινωνίας, αναπαραστάσεις και αυτοσχεδιασμούς, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να γνωρίσουν τον κόσμο του θεάτρου, με στόχο να «ανεβάσουν» τη δική τους θεατρική παράσταση.

Υπεύθυνη του εργαστηρίου θα είναι η θεατρολόγος και ηθοποιός Μαρία Μαλλούχου.

Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, ενώ τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Δευτέρα, από τις 17:30 έως τις 19:00.

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 12 παιδιά.

Εργαστήρι εκμάθησης σκακιού

Παράλληλα, από τον Οκτώβριο 2026 έως τον Μάιο 2027 θα λειτουργήσει εργαστήρι εκμάθησης σκακιού, με δύο τμήματα, αρχαρίων και προχωρημένων.

Το σκάκι, πέρα από τον ψυχαγωγικό του χαρακτήρα, συμβάλλει στην ανάπτυξη της συγκέντρωσης, της μνήμης, της αναλυτικής σκέψης και των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων.

Υπεύθυνος του εργαστηρίου θα είναι ο εκπαιδευτής Ιωάννης Λάζος.

Η πρώτη συνάντηση και των δύο τμημάτων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.

Το τμήμα αρχαρίων απευθύνεται σε παιδιά από την Α΄ έως τη Δ΄ Δημοτικού και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη, από τις 17:30 έως τις 18:45.

Το τμήμα προχωρημένων απευθύνεται σε παιδιά του Δημοτικού που γνωρίζουν ήδη σκάκι και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη, από τις 18:45 έως τις 20:00.

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 12 παιδιά σε κάθε τμήμα.

Πληροφορίες – Εγγραφές

Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Εθνικής Αμύνης 27, ισόγειο

Τηλέφωνα: 2313 318591, 2313 318572

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή: 08:00 – 20:30