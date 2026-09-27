Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 45χρονο στην Περαία – Είχε στο όχημά του ασυρμάτους, αστυνομικό εξοπλισμό και φάρους
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Χειροπέδες σε έναν 45χρονο ημεδαπό πέρασε χθες τα ξημερώματα η ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή της Περαίας στη Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημά του, βρέθηκαν στο εσωτερικό του:
– 3 ασύρματοι επικοινωνίας, εκ των οποίων ο ένας συντονισμένος σε συχνότητες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
– Εξοπλισμός που έφερε σήματα της Αστυνομίας (αλεξίσφαιρο γιλέκο, καπέλο τζόκεϊ, κονκάρδες)
– 4 φάροι με μαγνήτη,
– 1 ζώνη εξάρτησης με θήκες και φακό,
– 1 θήκη με χειροπέδες,
– 1 κουκούλα τύπου fullface,
– 1 αντίγραφο αντιβαλλιστικού κράνους και
– 1 πορτοφόλι με κάρτες ιδιωτικού φύλακα που φέρουν το πρόσωπό του.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.
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