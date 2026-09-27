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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 45χρονο στην Περαία – Είχε στο όχημά του ασυρμάτους, αστυνομικό εξοπλισμό και φάρους

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Χειροπέδες σε έναν 45χρονο ημεδαπό πέρασε χθες τα ξημερώματα η ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή της Περαίας στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημά του, βρέθηκαν στο εσωτερικό του:

– 3 ασύρματοι επικοινωνίας, εκ των οποίων ο ένας συντονισμένος σε συχνότητες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,

– Εξοπλισμός που έφερε σήματα της Αστυνομίας (αλεξίσφαιρο γιλέκο, καπέλο τζόκεϊ, κονκάρδες)

– 4 φάροι με μαγνήτη,

– 1 ζώνη εξάρτησης με θήκες και φακό,

– 1 θήκη με χειροπέδες,

– 1 κουκούλα τύπου fullface,

– 1 αντίγραφο αντιβαλλιστικού κράνους και

– 1 πορτοφόλι με κάρτες ιδιωτικού φύλακα που φέρουν το πρόσωπό του.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

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