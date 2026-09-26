Ρωσία: Η Μόσχα λέει ότι έπληξε ένα πλοίο που μετέφερε στρατιωτικό υλικό στην Οδησσό
Pixabay
THESTIVAL TEAM
Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα φορτηγό πλοίο χύδην φορτίου το οποίο μετέφερε στρατιωτικές προμήθειες κοντά στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε η Μόσχα.
Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, χτυπήθηκε επίσης και ένας επιμελητειακός κόμβος στην ίδια περιοχή, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτούς τους ισχυρισμούς από ανεξάρτητες πηγές.
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