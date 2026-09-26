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Ρωσία: Η Μόσχα λέει ότι έπληξε ένα πλοίο που μετέφερε στρατιωτικό υλικό στην Οδησσό

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα φορτηγό πλοίο χύδην φορτίου το οποίο μετέφερε στρατιωτικές προμήθειες κοντά στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε η Μόσχα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, χτυπήθηκε επίσης και ένας επιμελητειακός κόμβος στην ίδια περιοχή, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτούς τους ισχυρισμούς από ανεξάρτητες πηγές.

Ρωσία

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