Καλαφάτης: Στηρίζουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα όχι με λόγια αλλά με ουσιαστικές πολιτικές

«Σήμερα εδώ στη Χαλκιδική χτυπά η καρδιά της πραγματικής οικονομίας. Αναδεικνύεται η επιχειρηματική αριστεία, η εξωστρέφεια, η καινοτομία. Η Ελλάδα που παράγει, που εξάγει, που πρωτοπορεί», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας στα Βραβεία Επιχειρηματικότητας 2026 του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, στην Ποτίδαια.

«Η έκτη διοργάνωση, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης», ανέφερε ο Υφυπουργός, «δεν αφορά μόνο σε επιτυχίες επιχειρήσεων της Χαλκιδικής που αποτυπώνουν οικονομικά μεγέθη. Αφορά σε αξίες και νοοτροπίες που διαμορφώνουν μια νέα εταιρική κουλτούρα. Η Κυβέρνησή μας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εμείς στο Υπουργείο Ανάπτυξης, παρά τις δυσκολίες και τις έντονες γεωπολιτικές αναταράξεις, στηρίζουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα όχι με λόγια αλλά με ουσιαστικές πολιτικές», τόνισε ο κ. Καλαφάτης.

Και πρόσθεσε: «Μειώνουμε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, καταργούμε γραφειοκρατικές διαδικασίες, επενδύουμε στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη, διαμορφώνοντας το νέο παραγωγικό πρότυπο της χώρας. Τα μέτρα, ύψους 2,2 δις ευρώ για το 2027, που ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα μέτρων των τελευταίων ετών και αγγίζουν, κυρίως, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις».

Ο κ. Καλαφάτης ανέφερε τρεις ενδεικτικές παρεμβάσεις: «Καταργούμε στην πράξη τα τεκμήρια για 9 στους 10 συνεπείς επαγγελματίες. Αφαιρώντας την προσαύξηση του τεκμηρίου για το προσωπικό ή τον τζίρο. Μειώνουμε την προκαταβολή φόρου στο 50%. Σταδιακά, όσο μας επιτρέπει ο δημοσιονομικός χώρος. Σβήνουμε οριστικά το Τέλος Επιτηδεύματος -για τη Θεσσαλονίκη και την Περιφέρεια ήδη από το 2027. Αυτά είναι χρήματα που μένουν απευθείας στο ταμείο σας για να επενδύσετε, να προσλάβετε, να αναπτυχθείτε», υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, καλώντας τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία από το Ταμείο Ανάκαμψης και τον Αναπτυξιακό Νόμο έως τις δράσεις του ΕΣΠΑ, του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.

Αναφερόμενος στον Αναπτυξιακό Νόμο, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης τόνισε: «Χρηματοδοτούμε ήδη 928 επενδυτικά σχέδια σε όλη τη χώρα ύψους 3,1 δις ευρώ με κρατική ενίσχυση 1,5 δις ευρώ. Το 50% αυτών των πόρων κατευθύνεται στη Μακεδονία και τη Θράκη. 282 επενδυτικά σχέδια στη Βόρεια Ελλάδα, δημιουργούν πάνω από 5.000 νέες θέσεις εργασίας».

Έως το τέλος του χρόνου, ανέφερε ο κ. Καλαφάτης, ενεργοποιούνται τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με αντικείμενο την εξωστρέφεια, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις σύγχρονες τεχνολογίες.

Όπως υπογράμμισε ο Υφυπουργός, «από το 2019 έως σήμερα, η χώρα μας μέτρησε 50.000 επιπλέον μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 570.000 νέες θέσεις εργασίας. Πολλές από αυτές ανήκουν και στις δικές σας επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες. Ξέρουμε τον καθημερινό σας αγώνα», τόνισε.

«Όμως η Πολιτεία σήμερα δεν είναι απέναντί σας ως φοροεισπράκτορας. Είναι στρατηγικός σας εταίρος. Γιατί εσείς είστε η ζωντανή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να δημιουργεί, να παράγει, να καινοτομεί. Για εμάς η Βόρεια Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική αποτελούν προτεραιότητες», ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος συνεχάρη τους διοργανωτές και τους τιμώμενους υπογραμμίζοντας ότι: «Η πρόοδος, η ευημερία και η ανάπτυξη έρχονται κυρίως από αυτούς που βγαίνουν μπροστά σε δύσκολες εποχές, από τους επιχειρηματίες που ξέρουν να παίρνουν ρίσκα, να ανοίγουν δρόμους και να δημιουργούν λεωφόρους προόδου και ευημερίας».