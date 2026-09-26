Σύντομη συνομιλία Γεραπετρίτη-Φιντάν στο περιθώριο του ΟΗΕ

Σύντομη συνομιλία είχαν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Τούρκος ομόλογός του Χακάν Φιντάν, στο πλαίσιο στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, Γεραπετρίτης και Φιντάν είχαν σύντομο τετ α τετ, ενώ ανώτατη διπλωματική πηγή διευκρίνισε ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας παρέμεναν πάντα ανοιχτοί υπογραμμίζοντας ότι την ανάγκη συνεχούς διαλόγου για την άμβλυνση των εντάσεων.

«Έχει παραχθεί περισσότερη ένταση από εκείνη που ξέραμε. Ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί να αμβλύνουμε τις τριβές. Αυτό όμως δεν εξαρτάται από εμάς» αναφέρει χαρακτηριστικά ανώτερη διπλωματική πηγή, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση.

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, η Αθήνα δηλώνει έτοιμη να εκδώσει τη σχετική Navtex μόλις ζητηθεί.

Διπλωματικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν κανονικά δεδομένου και του ευρωπαϊκού χαρακτήρα του έργου και της γαλλικής συμμετοχής, με τη σημείωση ότι όποιος το παρεμποδίσει αναλαμβάνει και τη σχετική ευθύνη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο Κυπριακό, οι ίδιες διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι παρατηρείται έντονη κινητικότητα χωρίς άμεσες προσδοκίες για λύση του έως τη λήξη της θητείας Γκουτέρες.

Τέλος, όσον αφορά στις ελληνοαμερικανικές οι σχέσεις χαρακτηρίζονται, από διπλωματικές πηγές, άριστες με επικείμενη την επίσκεψη του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ στην Ελλάδα και τη διεύρυνση του στρατηγικού διαλόγου.