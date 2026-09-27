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Πλάκα: Συγγενείς των θυμάτων βγάζουν φωτογραφίες το σημείο της τραγωδίας – “Η Έρις ήταν έγκυος, οι σοροί τους είναι σε κακή κατάσταση”

Intime
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Στον τόπο της τραγωδίας στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι από την έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου, έχουν φτάσει από το πρωί της Κυριακής συγγενείς των θυμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς το κτίριο στη Λυσικράτους στην Πλάκα, σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι. Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων -μία Ελληνίδα και ο Βρετανός σύζυγός της- που διέμεναν στον δεύτερο όροφο και δύο ζευγάρια Αμερικανών τουριστών που είχαν έλθει στην Ελλάδα για διακοπές.

Μάλιστα, το ένα ζευγάρι ήταν νιόπαντροι και είχαν έρθει για τον μήνα του μέλιτος στην Ελλάδα ενώ η γυναίκα ήταν έγκυος.

Σύμφωνα με το newsit.gr, το πρωί της Κυριακής έφτασαν στην οδό Λυσικράτους, που θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, συγγενείς των αδικοχαμένων Αμερικανών τουριστών.

«Είχαν έρθει για ταξίδι του μέλιτος. Η Έρις ήταν τριών μηνών έγκυος. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε πως συνέβη αυτή η τραγωδία. Μιλήσαμε με τις Αρχές, μας ρώτησαν κάποια στοιχεία και βγάλαμε κάποιες φωτογραφίες το σημείο», λέει συγγενής των Αμερικανών τουριστών.

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Αύριο μάλλον θα γίνει η αναγνώριση, γιατί είναι σε κακή κατάσταση οι σοροί τους. Θα έρθουν κι άλλα μέλη της οικογένειας για συμπαράσταση», αναφέρει.

Πλάκα Φονική έκρηξη

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